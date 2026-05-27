Preocupación en Villa La Angostura: familias organizadas denuncian venta de droga a menores

En Villa La Angostura un grupo de madres y padres encabezan una iniciativa que nació a partir de la preocupación por el consumo y la venta de drogas entre adolescentes, una problemática que los toca de cerca. Según afirman, los jóvenes le venden estupefacientes a sus hijos.

El grupo, llamado “Mamás en Acción”, comenzó a organizarse para identificar y denunciar a las personas que, según sostienen, comercializan estupefacientes a menores en distintos barrios de la localidad. Ya han realizado dos denuncias formales en la Comisaría 28.

Se trata de un hecho inédito en la provincia ya que las denuncias se hacen ante la Policía con datos concretos sobre presuntos vendedores, incluyendo nombres y direcciones.

El abogado penalista, quien acompaña y patrocina la campaña, Cristian Pettorosso alertó sobre el avance del narcotráfico en la zona y señaló que cada vez es más frecuente la participación de jóvenes utilizados como “soldaditos” en la venta de drogas. Además, remarcó el fuerte impacto que esta problemática tiene sobre las familias en Villa La Angostura.

En declaraciones al noticiero Angostura Digital Televisión, Pettorosso sostiene que las bandas de narcotráfico funcionan inicialmente volviendo dependientes a los jóvenes y luego los obligan a vender para sostener ese consumo.

En cuanto a la situación de los padres, el abogado observa que muchos ven que el Estado no los protege y por ello han perdido a sus hijos o se los han quitado.

La nota también menciona que la preocupación de los padres creció ante situaciones de consumo problemático en adolescentes y jóvenes, lo que motivó a varios vecinos a unirse para actuar de manera colectiva y exigir mayor intervención de las autoridades.

Cómo surgió y qué busca la iniciativa

En ese marco madres y padres que integran “Mamás en Acción” decidieron pasar de la preocupación a la acción concreta. Empezaron a recopilar información sobre personas que, de acuerdo con lo que observaban en los barrios y lo que les contaban otros vecinos y sus propios hijos, estarían vinculadas a la venta de droga a menores.

Con esos datos realizaron denuncias ante la Policía y la Justicia. La intención del grupo es que las autoridades intervengan rápidamente y que no queden las denuncias solo en comentarios entre vecinos.

También explican que muchas de las madres se conocen entre sí porque atravesaron situaciones similares con sus hijos, relacionadas con el consumo problemático. A partir de eso comenzaron a compartir información y a organizarse para acompañarse mutuamente y visibilizar el problema.

La mayoría de estas familias tiene hijos que atraviesan problemas de consumo y sus madres hallan la droga, o que directamente han perdido a sus hijos.