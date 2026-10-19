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CRIMEN

Hallaron asesinada a una mujer en Salta y detuvieron a su hijo como principal sospechoso

La víctima tenía 38 años y fue encontrada sin vida dentro de una vivienda de Joaquín V. González. Su hijo, de 21, quedó detenido mientras la Justicia intenta determinar cómo ocurrió el crimen.

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Por Juan Quintans

Periodista.

Lunes, 19 de octubre de 2026 a las 14:44
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El crimen ocurrió en una casa ubicada en el barrio Facundo Quiroga

Una mujer de 38 años fue encontrada muerta durante la madrugada de este lunes en una vivienda de Joaquín V. González, Salta, y por el hecho fue detenido su hijo, un joven de 21 años señalado como el principal sospechoso.

El crimen ocurrió en una casa ubicada en el barrio Facundo Quiroga y es investigado por la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación de Joaquín V. González.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Salta, las primeras actuaciones permitieron establecer que se trató de una muerte violenta, aunque hasta el momento no se informó cómo se produjo el ataque.

El hijo de la víctima quedó detenido

Personal de Criminalística trabajó en la vivienda para realizar las pericias y preservar los elementos que puedan contribuir a reconstruir lo sucedido.

En paralelo, la fiscal ordenó practicar la autopsia al cuerpo de la mujer para establecer de manera fehaciente la causa de la muerte.

En el marco de las primeras medidas fue detenido el hijo de la víctima, de 21 años, quien quedó señalado como principal sospechoso. Por el momento, no se difundieron detalles sobre los elementos que motivaron su detención ni sobre las circunstancias previas al hecho.

La fiscalía mantiene en curso distintas diligencias para determinar la mecánica del crimen y establecer la responsabilidad del joven detenido.

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