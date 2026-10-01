Un hombre perdió el control de su auto y atropelló a 13 personas en Salta

Un hombre de 80 años perdió el control del automóvil que conducía y atropelló a 13 personas que se encontraban sobre la vereda en la localidad salteña de Cerrillos. Entre los heridos hay nueve adultos y cuatro menores de edad.

El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles sobre la avenida General Güemes, en el tramo urbano de la Ruta Nacional 68, cuando el Renault 11 conducido por el hombre se desvió de su trayectoria, subió a la vereda y embistió a las personas que se encontraban en el lugar.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y forma parte de los elementos que serán analizados para establecer cómo ocurrió el accidente.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el conductor fue identificado y sometido a un control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. También se dispuso el secuestro del vehículo, la intervención de personal de Criminalística, la recepción de testimonios y la recopilación de registros de cámaras públicas y privadas.

Las autoridades todavía no determinaron por qué el vehículo perdió el control. Entre las hipótesis difundidas durante las primeras horas apareció la posibilidad de que el automovilista hubiera sufrido una descompensación mientras manejaba, aunque esa posibilidad no fue confirmada y deberá ser establecida mediante las pericias correspondientes.

Cuatro menores entre los heridos

Como consecuencia del impacto, 13 personas resultaron lesionadas. El reporte oficial precisó que fueron nueve adultos -entre ellos el propio conductor- y cuatro menores. Todos recibieron asistencia sanitaria por lesiones de distinta consideración. De acuerdo con los reportes posteriores al accidente, tres de los menores fueron trasladados a distintos centros de salud. Uno de ellos recibió el alta, mientras que un bebé permanecía internado en el Hospital Materno Infantil de Salta Capital.

También fueron asistidos adultos que sufrieron lesiones como consecuencia del impacto. Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para atender a las víctimas y determinar la necesidad de trasladarlas a centros asistenciales. El conductor, oriundo de La Merced, viajaba solo. Después del choque recibió asistencia en el lugar y, según la información difundida por la Policía de Salta, no fue necesario trasladarlo a un hospital. La documentación personal y la del vehículo se encontraban en regla.

La Fiscalía Penal de Cerrillos, a cargo interinamente de la fiscal Verónica Simesen de Bielke, dispuso las medidas necesarias para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las circunstancias que provocaron que el automóvil terminara sobre la vereda.

La investigación continúa y por el momento no existe una causa definitiva confirmada sobre la pérdida de control del vehículo. Las imágenes de las cámaras de seguridad, los testimonios y las pericias serán incorporados al expediente para establecer cómo se produjo el siniestro.