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Conmoción en la comarca

Hallaron el cuerpo de un hombre desnudo en un paraje ubicado a 20 kilómetros de Plaza Huincul

Fue hallado en la vía pública. La autopsia permitirá establecer su identidad, las causas y la fecha de muerte.

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Por Redacción

Miércoles, 11 de noviembre de 2026 a las 18:43
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Un cuerpo de un hombre fue encontrado desnudo en el paraje Rankil Co, a menos de 20 kilómetros de Plaza Huincul.

El hallazgo de un cuerpo en una zona de campos del paraje  Rankil Co, a 20 kilómetros de Plaza Huincul, conmocionó a la comarca petrolera. Según las primeras informaciones, la víctima estaba desnuda.

Se trata de un hombre de entre 25 a 30 años. Se aguardan los resultados de la autopsia para corroborar las causas de la muerte y la identidad de la víctima.

El paraje Rankil Co, a menos de 20 kilómetros de Plaza Huincul - Foto: Facebook

La autopsia de desarrollará en la morgue de la Ciudad Judicial de la ciudad de Neuquén y ese procedimiento los forenses determinarán la causa y fecha de la muerte, así cómo y la identidad.

Noticia en desarrollo.-

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