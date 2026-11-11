Hallaron el cuerpo de un hombre desnudo en un paraje ubicado a 20 kilómetros de Plaza Huincul

El hallazgo de un cuerpo en una zona de campos del paraje Rankil Co, a 20 kilómetros de Plaza Huincul, conmocionó a la comarca petrolera. Según las primeras informaciones, la víctima estaba desnuda.

Se trata de un hombre de entre 25 a 30 años. Se aguardan los resultados de la autopsia para corroborar las causas de la muerte y la identidad de la víctima.

El paraje Rankil Co, a menos de 20 kilómetros de Plaza Huincul - Foto: Facebook

La autopsia de desarrollará en la morgue de la Ciudad Judicial de la ciudad de Neuquén y ese procedimiento los forenses determinarán la causa y fecha de la muerte, así cómo y la identidad.

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