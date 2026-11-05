Esta mañana de jueves 5 de noviembre se conoció la noticia del hallazgo del cuerpo de una adolescente de 13 años en la localidad de Plaza Huincul.

El operativo policial contó con la presencia de familiares y seres queridos.

Las primeras hipótesis del hecho apuntan a una muerte por autolesión. Sin embargo por el momento no trascendieron detalles sobre su identidad ni las circunstancias del hallazgo.

En caso de necesitar atención por salud mental, existe una línea de prevención del suicidio de la Municipalidad de Huincul que funciona las 24 horas, el número es 299 6092226. Allí se puede hablar con personas especializadas que pueden responder dudas, consultas y abordar situaciones difíciles.

Noticia en desarrollo...