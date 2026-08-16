Hallaron en una feria ropa laboral que habría sido robada a una empresa

Una investigación por la sustracción de indumentaria laboral de una empresa del Parque Industrial de Centenario derivó este domingo en el secuestro preventivo de distintos elementos que eran ofrecidos a la venta en un puesto de la feria de Plaza Boca.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Comisaría 21.ª del barrio Melipal, luego de que la empresa ampliara una denuncia por el faltante de distintos objetos.

El hecho había sido descubierto cuando un empleado de la firma encontró dañado el candado de un contenedor y constató que faltaban varios elementos utilizados por los trabajadores. Entre ellos había botas de seguridad, mamelucos ignífugos identificados con el logo de la empresa y guantes de seguridad antiimpacto.

En medio de las averiguaciones, otro empleado aportó un dato que permitió orientar la investigación. Según informó, parte de la indumentaria buscada estaría siendo comercializada en un puesto de la feria que funciona en Plaza Boca.

Con esa información, los efectivos se trasladaron hasta el lugar junto con el denunciante. Allí, el trabajador reconoció como pertenecientes a la empresa varios de los elementos exhibidos para la venta, entre ellos algunos mamelucos ignífugos que tenían el logo identificatorio de la firma.

Ante la consulta policial, la responsable del puesto aseguró que había adquirido la mercadería en Bolivia. Sin embargo, no pudo presentar documentación que permitiera acreditar el origen de los elementos que tenía a la venta.

Con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de la fiscal Valeria Panoso, se ordenó el secuestro preventivo de los objetos que habían sido reconocidos por el denunciante.

La indumentaria fue trasladada a la Comisaría 21.ª, donde quedó depositada y a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para establecer su procedencia y determinar cómo llegó hasta el puesto de la feria.

La indumentaria quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación, que deberá establecer cómo llegó la mercadería desde la empresa hasta el puesto de la feria y si existe una conexión con la sustracción denunciada.