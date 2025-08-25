Salieron a pescar juntos pero sólo uno volvió: encontró muerto a su amigo a orillas del río Curruhué

Lo que debía ser una tarde de pesca se transformó en un relato espeluznante. Dos amigos salieron rumbo al río Curruhué, cerca de Junín de los Andes, en plena cordillera neuquina, pero sólo uno regresó con vida.

Al caer la noche, la oscuridad y el terreno desolado hicieron que se perdieran de vista. El sobreviviente esperó, buscó, y al no tener noticias regresó al sitio horas después. Fue entonces cuando se topó con una escena imposible de olvidar: el cuerpo de su amigo, tirado a la orilla, sin reacción alguna.

Desesperado, dio aviso inmediato a la Policía, que llegó junto a Criminalística para iniciar las pericias. Las causas de la muerte todavía son un enigma y las versiones se multiplican: ¿un accidente? ¿un desmayo? ¿algo más?

La víctima sería oriunda del barrio Chacra 30, y su trágico final dejó conmocionada a toda la comunidad. Mientras la Justicia espera los resultados oficiales, el eco de una pregunta inquietante resuena en el río: ¿qué pasó realmente esa noche en el Curruhué?