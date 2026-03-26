El criancero Segundo Daniel Artigas, de 77 años, fue hallado muerto minutos después de las 17 en el paraje Huarenchenque, en cercanías de Loncopué.

De acuerdo a información vinculada a la investigación, el cuerpo fue encontrado frente a su puesto, en el margen oeste del río Agrio, a unos 20 metros de la orilla.

Dónde se concentraba la búsqueda

Durante la mañana de este martes, las autoridades habían informado que el operativo se focalizaba en la zona del río Agrio, un curso que atraviesa varias localidades del centro-oeste neuquino.

Área del operativo

El rastrillaje se extendía a lo largo de:

Caviahue

Copahue

Loncopué

Las Lajas

Bajada del Agrio

Quili Malal

Este corredor hídrico desemboca finalmente en el río Neuquén, lo que ampliaba el radio de búsqueda en los últimos días.

Investigación en curso

Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento de Artigas. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el hallazgo se produjo en una zona que ya había sido inspeccionada, aunque con menor intensidad en etapas previas del operativo.