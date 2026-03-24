Policía de la provincia, personal del Sistema de Manejo del Fuego, Gendarmería Nacional y el cuartel de Bomberos de Loncopué continúan con la búsqueda de Segundo Daniel Artigas. El criancero de 77 años dejó su hogar en el paraje Huarenchenque el 14 de marzo por la mañana temprano, y desde ese momento no se supo más nada sobre él.

Luis Tapia, jefe de Bomberos de Loncopué, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que en el operativo están trabajando con dos turnos, uno por la mañana hasta las 14:30 y otro desde las 15 hasta aproximadamente las 19. El encargado del cuartel resaltó que Artigas sufría de algunos inconvenientes de salud que podían generarle desorientación. "Hablé con una persona que estaba permanentemente con él y me comentó que el viernes, que fue el último día que compartieron, ya presentaba síntomas de desorientación", detalló.

Cómo fueron las últimas horas donde lo vieron

El jefe de Bomberos explicó que Segundo "vivía con un hijastro, esa noche se acostaron a dormir y, en la madrugada, aparentemente se levantó y salió. El muchacho no lo escuchó ni lo vio salir". Esto hizo que no se tuviera precisión sobre hacia dónde se habría dirigido una vez salió de su hogar. Además, a las pocas horas comenzó a llover en la zona, lo que borró posibles rastros.

Con el uso de drones y un helicóptero, el operativo cubrió por aire una amplia zona del terreno, además de sumarse un escuadrón de canes de la Policía especializado en la búsqueda de personas. "Hoy estamos concentrados en dos líneas: el río y la posibilidad de que esté en algún lugar sin haber sido reportado. Pero la realidad es que ya se ha buscado en muchos sectores y no hay novedades." detalló Tapia.

El trabajo se concentra en las orillas del río pero también en caminos cercanos: la ruta 33 hacia Cajón del Manzano (de tierra) y la ruta asfaltada hacia Las Lajas. El jefe de Bomberos recordó que cualquier información sea comunicada de inmediato al 2948 498033 (Comisaría 26 de Loncopué), o cualquier dependencia policial cercana.