Un criancero de 79 años fue encontrado muerto en su hogar en la zona de China Mallín, a unos 40 kilómetros de Tricao Malal. El hombre, que vivía solo en la propiedad, fue encontrado en una habitación de su casa.

Según los primeros informes, la muerte habría ocurrido entre ocho y diez días atrás. La Justicia ya ordenó pericias en el domicilio, que se están llevando a cabo, aunque no se hallaron signos de violencia en el lugar.

El cuerpo fue hallado este miércoles, pero como se trata de una zona de difícil acceso, las autoridades policiales y judiciales pudieron llegar al lugar este jueves.

Por el momento, las causas del fallecimiento no fueron confirmadas, y las autoridades continúan investigando el caso. La familia del fallecido fue notificada, mientras se esperan los resultados de las pericias.