¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 15 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Investigación en curso

Encontraron muerto a un criancero de 79 años en la zona de China Mallín: qué se sabe

El hombre fue hallado sin vida en su vivienda cerca de Tricao Malal. Se estima que la muerte ocurrió entre ocho y diez días atrás.
 

Por Redacción

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 11:25
PUBLICIDAD

Un criancero de 79 años fue encontrado muerto en su hogar en la zona de China Mallín, a unos 40 kilómetros de Tricao Malal. El hombre, que vivía solo en la propiedad, fue encontrado en una habitación de su casa.

Según los primeros informes, la muerte habría ocurrido entre ocho y diez días atrás. La Justicia ya ordenó pericias en el domicilio, que se están llevando a cabo, aunque no se hallaron signos de violencia en el lugar.

El cuerpo fue hallado este miércoles, pero como se trata de una zona de difícil acceso, las autoridades policiales y judiciales pudieron llegar al lugar este jueves. 

Por el momento, las causas del fallecimiento no fueron confirmadas, y las autoridades continúan investigando el caso. La familia del fallecido fue notificada, mientras se esperan los resultados de las pericias.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD