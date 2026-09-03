Hallaron muerto en Villa Elisa a un exfuncionario que iba a ser juzgado por presuntas irregularidades

Guillermo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración General de la Nación, fue encontrado muerto este martes en la localidad bonaerense de Villa Elisa, partido de La Plata. Tenía 55 años y presentaba una herida de arma blanca en el tórax.

Cómo encontraron el cuerpo de Guillermo Bellingi en su casa de Villa Elisa

El cuerpo fue hallado en la calle 8, entre 406 y 407, luego de que un transeúnte alertara al 911. La Policía de la provincia de Buenos Aires constató el fallecimiento y dio intervención a la Justicia. La investigación se encuentra en sus primeras etapas y la principal hipótesis apunta a un posible suicidio, aunque todavía no fue confirmada.

Bellingi estaba a menos de tres semanas de enfrentar un juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal N° 8 por presuntas irregularidades vinculadas con la compra de la sede de la Procuración General de la Nación en 2013. En ese expediente también está procesada la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.

Qué encontraron en la escena del crimen

Según los elementos relevados en la escena, el exfuncionario tenía sus pertenencias consigo: celular, billetera, reloj y mochila. También fue encontrado un cuchillo de mango de madera tipo criollo junto a su vaina. No se observaron signos de defensa ni otras lesiones visibles.

La causa judicial que tenía pendiente investigaba una presunta maniobra para direccionar la licitación destinada a adquirir el edificio ubicado en la calle Perón al 600, operación que había sido realizada por 43,8 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, en la operación también habría intervenido Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi, quien recibió una comisión por un supuesto asesoramiento inmobiliario previo a la licitación.

Bellingi se desempeñaba actualmente como docente en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Su muerte no interrumpe el proceso respecto de los demás acusados, que continuará su curso mientras la Justicia intenta determinar las circunstancias de su fallecimiento.