Dos personas fueron demoradas y un revólver calibre 22 fue secuestrado este miércoles 18 de noviembre en San Patricio del Chañar, en el marco de una investigación por presunta tenencia y portación ilegal de arma. El procedimiento comenzó después de que la Policía recibiera una alerta por un enfrentamiento entre varias personas, algunas de ellas presuntamente armadas.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 13°, quienes encontraron el arma entre los pastizales de un sector de la localidad. El revólver tenía un cartucho en su tambor y quedó secuestrado a disposición de la Justicia.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y de testimonios, los investigadores lograron identificar a dos presuntos involucrados: una mujer de 36 años y un hombre de 26 años, quienes fueron localizados y demorados durante un operativo policial.

Cómo comenzó el procedimiento en San Patricio del Chañar

La intervención policial se inició alrededor de las 13 horas del miércoles, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos recibieron un aviso sobre un enfrentamiento entre varias personas en la localidad.

Según la información policial, existía la sospecha de que algunos de los involucrados podían estar armados. Ante esta situación, los uniformados desplegaron un rastrillaje por el sector y encontraron un revólver calibre 22 con un cartucho en su tambor, oculto entre los pastizales.

El hallazgo dio paso a nuevas tareas investigativas para establecer quiénes habían participado del episodio y determinar la procedencia del arma.

Cámaras de seguridad y testimonios permitieron identificar a dos personas

La investigación avanzó mediante el análisis de registros de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios. A partir de esos elementos, los efectivos lograron identificar a dos personas que presuntamente estarían vinculadas con el enfrentamiento.

Posteriormente, se organizó un operativo de saturación con participación de personal motorizado, bicipolicías y móviles policiales.

El despliegue permitió localizar y demorar a una mujer de 36 años y a un hombre de 26. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 13° para continuar con las actuaciones correspondientes.

Qué falta determinar sobre el enfrentamiento

Por el momento, la información policial difundida no precisa si durante el enfrentamiento se efectuaron disparos, si hubo personas lesionadas o si existieron denuncias previas vinculadas con los involucrados.

Tampoco se informó si el revólver estaba en condiciones de disparar ni si contaba con algún tipo de registro o autorización.

Estos datos serán relevantes para completar la reconstrucción del episodio y establecer las eventuales responsabilidades penales.

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía Vaca Muerta Sur. Mientras tanto, las dos personas demoradas quedaron vinculadas a la causa y el revólver calibre 22, junto con su cartucho, permanece secuestrado a disposición de la Justicia.