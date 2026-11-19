Un Audi A5 negro, sin chapas patentes y con maniobras peligrosas en la Ruta Nacional 151, quedó bajo seguimiento de las cámaras de seguridad hasta que la Policía consiguió interceptarlo. Al volante iba un joven de 18 años que, cuando los efectivos le hicieron el test de alcoholemia, registró 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre. El auto terminó secuestrado y él sin carnet.

La historia comenzó con el llamado de una mujer al 911, que advirtió sobre un vehículo que circulaba de manera irregular a la altura de los radares de la Ruta 151. No tenía las chapas colocadas y, según el aviso, realizaba maniobras indebidas. La advertencia puso en marcha la coordinación entre los operadores del Centro Inteligente de Seguridad y el Cuerpo de Seguridad Vial.

El Audi apareció en las cámaras mientras avanzaba hacia el sur por la Ruta 151. Desde allí, los operadores no le perdieron pisada: siguieron cada movimiento hasta que tomó la Ruta 22 en dirección a Neuquén. La información permitió orientar a los efectivos, que finalmente lo interceptaron.

Pero había más. Cuando los policías se acercaron al conductor, advirtieron que balbuceaba y tenía aliento etílico. El test confirmó el resultado positivo: 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre. Una situación que encendió otra alarma, en una provincia donde rige la la Ley de Alcohol Cero al volante.

El conductor de 18 años, quedó expuesto a las consecuencias de una infracción que no se limitó a circular sin las chapas patentes colocadas. La combinación de maniobras indebidas y alcohol al volante convirtió el episodio en una situación de riesgo para quienes transitaban por las rutas de la región.

Finalmente, los efectivos retuvieron la licencia de conducir y secuestraron el Audi A5, que fue trasladado al predio judicial.