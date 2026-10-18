Este domingo pasado el mediodía se confirmó que finalizó el operativo de búsqueda de José Galeano, el cabo de 38 años, ya que fue hallado sin vida. El operativo se desarrolló desde el sábado a la mañana hasta hoy en una zona cercana a Las Lajas, al lado de un arroyo.

El efectivo de Gendarmería Nacional había sido arrastrado por la corriente al intentar cruzar un arroyo crecido mientras se dirigía a cumplir funciones en un puesto de vigilancia.

La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia informó que fue hallado sin vida este domingo. Según se informó, el cuerpo estaba a varios kilómetros aguas abajo del lugar donde había desaparecido, debido a la fuerte corriente y el alto caudal.

Su esposa, hija y una hermana habían llegado este domingo desde Buenos Aires hasta la zona de la desaparición, donde contaron con asistencia y contención psicológica. El hombre tenía tres hijos y trabajaba hace ocho años en el Escuadrón 31 de Las Lajas.

La Provincia de Neuquén, incluido el Gobernador Rolando Figueroa, se pusieron a disposición de la búsqueda desde el momento de la desaparición. En total participaron más de 100 rescatistas en distintos puntos, además de drones, buzos, helicópteros, embarcaciones y personal desplegado.

De esta forma se puso fin a las labores, que contaron con la participación de Gendarmería Nacional, brigadistas de Manejo del Fuego, bomberos de distintas localidades y policía provincial.