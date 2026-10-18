Gendarme desaparecido en el arroyo Codihue cerca de Las Lajas: qué se sabe

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó durante ocho horas este sábado para tratar de localizar a un gendarme de unos 35 años que cayó a un curso de agua cuando se dirigía a cumplir funciones en un puesto de Gendarmería Nacional, en cercanías de Las Lajas. Pese al despliegue de distintos organismos y al uso de medios aéreos y acuáticos, el efectivo continuaba desaparecido al cierre de la jornada de este sábado.

Las tareas se concentraron en los arroyos Romero, Cochico y Codihue, en un sector rural de difícil acceso y con cursos de agua que presentan un caudal elevado. La búsqueda fue suspendida después de las 18.30 por la falta de luz natural y está previsto que se reanude este domingo desde las 8.

Cómo fue la desaparición del gendarme

De acuerdo con la información difundida por Defensa Civil de Las Lajas, el hecho ocurrió cerca de las 9 de este sábado, cuando el gendarme se dirigía a realizar el relevo en el puesto que Gendarmería Nacional tiene en la zona de Cochico.

El gendarme cayó al arroyo Romero, desde donde el agua continúa hacia el Cochico. Ambos cursos confluyen en el arroyo Codihue, que desemboca en el río Agrio.

Aproximadamente media hora después del hecho, desde la estancia Halcón, ubicada a unos 20 kilómetros de Las Lajas, convocaron a los equipos de emergencia. Para llegar al establecimiento se debe transitar por la Ruta Provincial 21 y continuar por un camino rural.

Los primeros rastrillajes fueron realizados por compañeros del efectivo. Con el correr de las horas se sumaron fuerzas de seguridad, bomberos, personal sanitario y equipos especializados en búsqueda y rescate.

Un operativo con helicópteros, drones y buzos tácticos

El despliegue para tratar de encontrar al gendarme se extendió durante unas ocho horas e incluyó dos helicópteros, ocho drones y buzos tácticos que trabajaron en los sectores de agua. Por tierra participaron efectivos de la Policía del Neuquén, personal de la comisaría de Las Lajas, agentes de Seguridad Ciudadana y equipos de Defensa Civil. También colaboró una cuadrilla de Manejo del Fuego de Loncopué, integrada por personal que conoce bien el terreno.

En paralelo, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo desplegó personal sanitario desde Zapala para brindar asistencia ante cualquier eventualidad. Además, se preparó la incorporación de una embarcación semirrígida junto con personal especializado en búsqueda acuática, con el objetivo de ampliar las posibilidades de rastrillaje.

La crecida de los arroyos complica las tareas

Uno de los principales obstáculos para los rescatistas es el caudal elevado de los arroyos, que incrementa las dificultades para trabajar en el agua y recorrer las márgenes con seguridad.

El operativo se desarrolló con monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y del comportamiento de los cursos de agua. Los equipos coordinaron sus movimientos con Gendarmería Nacional, que aportó referencias sobre el sector de intervención y un punto apto para las operaciones aéreas.

Ante las afectaciones registradas por el aumento del caudal, las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por la Ruta Provincial 21, especialmente en el sector del puente sobre el arroyo Codihue.

Estado de la investigación y cómo seguirá la búsqueda

La búsqueda del gendarme desaparecido fue suspendida por falta de luz natural y se retomará este domingo a partir de las 8 de este domingo, en coincidencia con el Día de la Madre.

La continuidad del operativo dependerá del despliegue de los equipos y de las condiciones que presente el curso de agua. La prioridad de los organismos intervinientes es localizar al gendarme, mientras se mantienen las tareas coordinadas de rastrillaje por aire, agua y tierra.