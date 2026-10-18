Este domingo 18 de octubre cerca de las 8 comenzó el segundo día de búsqueda del gendarme de 38 años que cayó a un curso de agua cerca de Las Lajas, cuando iba a cumplir funciones a un puesto de Gendarmería Nacional.

El aviso fue emitido a las 9 del sábado, cuando se informó que el hombre buscado, identificado como José Galeano, había caído al arroyo Romero, desde donde el agua continúa hacia el Cochico. Ambos cursos confluyen en el arroyo Codihue, que desemboca en el río Agrio.

Aproximadamente media hora después del hecho, desde la estancia Halcón, ubicada a unos 20 kilómetros de Las Lajas, convocaron a los equipos de emergencia. Para llegar al establecimiento se debe transitar por la Ruta Provincial 21 y continuar por un camino rural.

La búsqueda del sábado fue suspendida después de las 18.30 por la falta de luz natural y se reanudó este domingo cuando amaneció.

Psicólogos a disposición de sus familiares

Al operativo de hoy se ha sumado la familia del hombre desaparecido (su hija, la esposa y una hermana), quienes llegaron desde Buenos Aires de donde él es oriundo. Se destaca que desde el Gobierno se está realizando una constante contención a los familiares con psicólogos.

Las autoridades a cargo, de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, han informado que las tareas continuarán todo el día, con más de 100 rescatistas en puntos claves.

Uno de ellos es el punto cero, es decir las inmediaciones de la estancia Halcón donde el agua arrastró al gendarme. También el destino inconcluso, que se refiere al enclave estratégico donde Galeano debía hacer su relevo de guardia habitual. Por último una zona de peligro vial, atravesada por la Ruta 21.

Mientras en el aire hay tres drones y helicópteros, también se rastrillan las orillas, con 50 efectivos de Gendarmería Nacional, brigadistas de Manejo del Fuego, bomberos de Las Lajas y policía provincial.

Por debajo del agua la división de buzos tácticos trabaja junto a tres embarcaciones que amplían el alcance sobre el agua.

Cómo ocurrió el accidente

Galeano es padre de tres hijos y hace ocho años se desempeña en el Escuadrón 31 de Las Lajas. El accidente ocurrió cuando él caminaba con un compañero hacia el puesto Cochico-Romero para comenzar la jornada laboral.

Al intentar cruzar el arroyo Romero, que estaba crecido por las lluvias, fue arrastrado por la corriente. El compañero que quiso ayudarlo también fue arrastrado, pero se salvó agarrándose de una rama.

El aumento del caudal genera complicaciones en la Ruta Provincial 21

El operativo se desarrolla bajo un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del arroyo Codihue, cuyo caudal registra un incremento significativo.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución por la Ruta Provincial 21, especialmente en el sector del puente sobre el arroyo Coihue, donde se registraron afectaciones vinculadas con la crecida del agua.