Una gata que era cuidada por su dueña y también se había convertido en una presencia habitual en un hostel del centro de Bariloche terminó en medio de una investigación policial después de que, según denunció su propietaria, se la llevaran escondida dentro de una mochila. El caso comenzó a principios de agosto y tuvo este martes un desenlace inesperado: un procedimiento judicial permitió recuperar a Patita y devolverla a su única dueña.

Iara contó que Patita llegó a su vida en septiembre del año pasado, después de haber sido abandonada en un departamento. Desde entonces quedó bajo su cuidado, aunque en el hostel donde trabajaba también era alimentada y atendida por otras personas. La situación cambió cuando una joven que se hospedaba en el lugar comenzó a acercarse al animal y a comprarle comida.

Según el relato de Mansilla, a comienzos de agosto la joven dejó el hostel y luego regresó al establecimiento. Las cámaras de seguridad se convirtieron en una de las principales pruebas aportadas a la investigación: de acuerdo con la denunciante, las imágenes muestran a la mujer ingresando con una mochila grande, dirigiéndose hacia el quincho donde estaba Patita y retirándose con el bolso.

La dueña recién se enteró algunos días después de que la gata ya no estaba y, según contó, comenzó a preguntar qué había ocurrido. Finalmente pudo saber que Patita estaba con la joven y reclamó que se la devolvieran, pero no obtuvo una respuesta favorable. Ante esa situación decidió hacer una denuncia policial y entregó distintas pruebas, entre ellas videos de las cámaras de seguridad, fotografías y mensajes que, según explicó, permitieron avanzar con la investigación.

El caso dio un giro cuando la Policía se comunicó con Mansilla para que acreditara que Patita era suya. Después se concretó una diligencia judicial en el domicilio donde se encontraba el animal. La gata fue entregada a la Policía y posteriormente regresó con su dueña. El reencuentro fue inmediato y cargado de emoción. Después de la recuperación intervino la Dirección de Sanidad Animal de la Municipalidad de Bariloche, a partir de un pedido de la Fiscalía.

La veterinaria Mara González Alvez y el director del área, Pablo Roque, revisaron a Patita y determinaron que presentaba muy buen estado general de salud. También se tomó una muestra para realizar un estudio coproparasitológico y determinar si existía presencia de parásitos. Así, después de varias semanas de incertidumbre, Patita volvió finalmente al lugar donde estaba bajo el cuidado de su dueña.