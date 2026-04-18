Un operativo realizado en Chos Malal permitió concretar el mayor secuestro de droga desde que la provincia de Neuquén asumió la investigación del microtráfico. En una vivienda del barrio Centenario, la Policía provincial incautó 34 kilos de Cannabis Sativa, cuyo valor en el mercado ilegal ronda los $680 millones y equivale a unas 68 mil dosis. El procedimiento derivó además en la detención de un hombre y el desmantelamiento de un invernadero destinado al cultivo y procesamiento de estupefacientes.

El hallazgo se produjo tras un allanamiento realizado este viernes por la tarde, a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y con autorización de un juez de garantías. La investigación se inició a partir de una denuncia anónima canalizada mediante el código QR del organismo, lo que permitió activar tareas de inteligencia y vigilancia en el domicilio.

El fiscal general José Gerez, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez, se trasladaron hasta la ciudad y brindaron una conferencia de prensa este sábado por la mañana.

"Este es otro duro golpe al microtráfico de drogas en la provincia; estamos trabajando en equipo, con la Policía provincial y con el ministerio de Seguridad, y estamos teniendo resultados extraordinarios", afirmó.

Según precisó Gerez, el secuestro incluyó 22.079 gramos de Cannabis Sativa y 44 plantas, cuyo peso total de hojas y cogollos alcanzó los 59.960 gramos, que una vez procesados equivalen a unos 12.000 gramos para la venta.

El fiscal general José Gerez y el ministro de Seguridad Matías Nicolini.

El funcionario también remarcó que la investigación tuvo su origen en la participación ciudadana: una denuncia anónima que alertaba sobre la presunta tenencia, cultivo y comercialización de drogas en la vivienda allanada.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron:

22.079 gramos de Cannabis Sativa

44 plantas de Cannabis Sativa (59.960 gramos de hojas y cogollos)

Aproximadamente $1,5 millones en efectivo

Una máquina contadora de dinero

Semillas naturales y sintéticas

Una balanza

Sistemas de invernaderos portátiles

Iluminación LED

Un extractor de aire

Además, fueron secuestrados tres vehículos:

Dos camionetas Toyota Hilux

Un automóvil Chevrolet Corsa

En el patio trasero del inmueble se encontraba montada la estructura del invernadero, donde crecían las plantas y se realizaban las tareas de cultivo.

El invernadero para el cultivo clandestino funcionaba en el barrio Centenario.

Un detenido y avance de la causa

Por disposición del fiscal del caso, Víctor Salgado, un hombre fue detenido y será imputado en las próximas horas. La audiencia de formulación de cargos se realizará dentro de las 48 horas.

El ministro Nicolini remarcó que "esto es una demostración clara de que la política de desfederalización impulsada por el gobernador Figueroa puso a Neuquén a la vanguardia en esta lucha", y destacó "el trabajo en conjunto que se está haciendo, con la Policía provincial y con el Ministerio Público Fiscal".

Además, el funcionario provincial remarcó que "a esta lucha se han sumado los municipios de toda la provincia", y valoró la participación ciudadana mediante el uso de las denuncias anónimas.

Por su parte, Díaz Pérez, jefe de la Policía, sostuvo que "acá hay un antes y un después, marcado por la desfederalización de las investigaciones por microtráfico". Valoró el trabajo del personal policial y agradeció al fiscal general y a todos los y las fiscales "por el respaldo que estamos recibiendo en esta lucha en toda la provincia ".

En tanto, el intendente de la ciudad indicó que "la sociedad debe creer en que la Justicia está haciendo todo lo posible", enfatizó que "todos tenemos que poner manos a la obra" y agradeció el trabajo conjunto realizado ante el hallazgo.

De la conferencia también participaron autoridades judiciales y municipales de la región, entre ellos el fiscal jefe Fernando Fuentes, el intendente Nicolás Albarracín y los fiscales del caso.