La Justicia de Neuquén condenó a nueve personas por integrar una organización dedicada a la venta de drogas en San Martín de los Andes. Se trata del fallo con mayor cantidad de integrantes sentenciados desde que la provincia asumió la investigación del microtráfico en febrero del año pasado.

Los términos del acuerdo fueron presentados en una audiencia realizada en la ciudad cordillerana por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura, luego avalados por el juez de garantías Ignacio Pombo. Las penas incluyen prisión efectiva, condenas condicionales y multas económicas de distinta magnitud según el rol atribuido a cada acusado.

Deberán cumplir hasta 7 años y medio de cárcel

La condena más alta recayó sobre Luis Fernando Tarraga, quien deberá cumplir 7 años y 6 meses de prisión efectiva, en unificación con otra pena previa, además de una multa de $5.400.000.

También recibieron 6 años de prisión efectiva Mauricio Jairo Zalazar, Santiago Alejandro Cruces y Juan Alberto Lefimán, todos con multas de $5.400.000.

David Ángelo Argel fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel efectiva y la misma multa. Maximiliano Manuel Barrera recibió 3 años de prisión efectiva y una sanción económica de $2.700.000.

En tanto, Hugo Orlando Reucán y Martín Alejandro Miranda fueron sentenciados a 3 años de prisión condicional, también con multas de $2.700.000. Carola Isabel Videla recibió 3 años de prisión efectiva y deberá afrontar las costas judiciales.

Cómo funcionaba la estructura en San Martín de los Andes

La investigación estableció que entre junio y agosto de 2025 varias personas participaron en maniobras de comercialización de drogas en distintos sectores de San Martín de los Andes.

Según la acusación, había puntos de venta en el barrio Gobernadores Neuquinos y en Chacra 30. También se detectó uso de cuentas digitales para recibir pagos y reparto de tareas entre quienes abastecían, entregaban sustancias y manejaban el dinero.

Durante allanamientos realizados en la causa se secuestraron drogas, efectivo, elementos vinculados al fraccionamiento y documentación de interés para la pesquisa.

También juzgaron amenazas y un ataque violento

El expediente incluyó otros hechos graves ocurridos durante la investigación. Uno de ellos fue una amenaza dirigida al juez de faltas Carlos Fernando Sánchez Galarce, en agosto de 2025, luego de la clausura preventiva de una casilla.

Además, tres de los condenados fueron responsabilizados por retener por la fuerza y atacar a un hombre dentro de una vivienda del barrio Gobernadores Neuquinos. La víctima logró escapar y pedir ayuda tras arrojarse por una ventana. La causa también sumó el encubrimiento de una motocicleta robada y un intento de robo en una vivienda del barrio Villa Paur.

Con esta sentencia, el Ministerio Público Fiscal cerró uno de los expedientes más amplios por narcomenudeo tramitados hasta ahora en Neuquén, con impacto directo en San Martín de los Andes.