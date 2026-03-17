El violento episodio que protagonizó el concejal de Plaza Huincul, Sebastián José Miguel Ávila, dejó muchas incógnitas, como ¿qué motivó la agresión? ¿qué pasó con el arma de fuego? ¿quiénes fueron sus cómplices? La audiencia realizada este viernes permitió al juez de garantías Ignacio Pombo tomar conocimiento del caso, formular la imputación y fijar un plazo de dos meses para la investigación.

Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, el hecho ocurrió cerca del mediodía en un predio rural ubicado en la zona de chacras de Plaza Huincul. Ávila llegó al lugar en una camioneta roja acompañado por tres personas que todavía no fueron identificadas, descendió del vehículo portando un arma calibre 9 milímetros y comenzó a efectuar disparos hacia donde se encontraba la víctima y otra persona.

Cuando la víctima se acercó a reclamar por lo sucedido, Ávila le disparó directamente, provocándole una herida en una pierna, y realizó otros disparos que impactaron en ambas piernas y un pie, ocasionándole lesiones graves con un tiempo de recuperación superior a 30 días. Mientras tanto, uno de los acompañantes del concejal golpeó a la víctima en la cabeza con la culata de un arma, y otras personas agredieron físicamente al acompañante de la víctima.

Tras escuchar los alegatos, el juez Pombo tuvo por formulados los cargos contra Ávila por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en carácter de autor. Además, dispuso que el imputado se abstenga de mantener cualquier contacto con la víctima o realizar actos de intimidación durante el plazo de investigación, pero no ordenó prisión preventiva ni domiciliaria, siempre que no interfiera con el proceso.

El fiscal Gastón Liotard señaló en La voz de Neuquén que el motivo de la agresión no es justificable y sostuvo que “si cada uno de nosotros tomase por sí mismo la justicia, estaríamos en la anarquía absoluta, mucho antes del Far West”. Además, agregó que, tras el ataque, los agresores se retiraron y la víctima herida con arma de fuego fue abandonada en la vía pública antes de ser asistida.

"El arma más allá de las medidas que se hicieron oportunamente, allanamiento y demás, no fue habida. Si fueron habidas vainas servidas, pero no el arma”, explicó Liotard.

Respecto al arma utilizada, Liotard confirmó que “no fue hallada, pese a los allanamientos y medidas realizadas oportunamente; sí se encontraron vainas servidas, pero no el arma”.

Liotard explicó que ahora el objetivo de la fiscalía es “juntar pruebas, dichos medio groseramente, de tener la prueba suficiente para que se confirme nuestra teoría y la defensa hará su trabajo desde allá, como corresponde, y después veremos qué solución le puede dar al caso. Si esto puedo ir a un juicio, si es una salida alternativa, que eso ya es materia de examen para más adelante”.