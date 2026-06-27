Un hombre murió tras un violento choque entre un auto y un camión sobre la Ruta Nacional 22 cerca de Cutral Co

Un hombre murió este sábado por la tarde tras protagonizar un grave siniestro vial sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo que conecta las ciudades de Cutral Co y Zapala. Tal como había publicado Mejor Informado más temprano, el hecho se registró a la altura del kilómetro 1337 y por motivos que aún son materia de investigación, un automóvil Volkswagen Polo Track colisionó con un camión que circulaba con acoplado.

Cómo quedaron los vehículos tras el choque sobre la Ruta Nacional 22

Tras la colisión, el Volkswagen Polo Track volcó y terminó sobre la banquina. El camión, en tanto, continuó su marcha varios metros más adelante hasta detenerse sobre el mismo sector de la ruta.

Las primeras informaciones indican que el choque se habría producido sobre el carril con sentido oeste-este, en dirección desde Zapala hacia Cutral Co. Sin embargo, la mecánica definitiva del hecho será determinada por las pericias accidentológicas.

Luego de chocar contra el Volkswagen Polo Track, el camión continuó unos metros hasta detenerse en la banquina - Foto: Info Los Andes

Operativo policial y trabajo de los equipos de emergencia

En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de Salud y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron tareas de asistencia, resguardo de la escena y remoción del cuerpo de la víctima.

Además, especialistas de la División Tránsito de la Policía del Neuquén llevaron adelante las pericias correspondientes para relevar evidencias y reconstruir la secuencia del siniestro.

La Ruta Nacional 22 permaneció varias horas cortada entre Cutral Co y Zapala a raíz del siniestro en el que murió un hombre - Foto: Vialidad Nacional

Tránsito restringido durante varias horas

Como consecuencia del operativo y de las tareas periciales, la circulación permaneció interrumpida para vehículos de gran porte durante varias horas en ese tramo de la Ruta Nacional 22. Una vez concluidas las primeras diligencias judiciales y despejada parcialmente la calzada, se habilitó el paso de vehículos livianos por la banquina.

La investigación permanece en curso. Las autoridades buscan establecer en qué circunstancias se dio el choque en el que lamentablemente falleció un hombre cuya identidad no trascendió.