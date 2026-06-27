Un colectivo quedó colgado en la banquina cerca de Cutral Co y complicó el tránsito tras el choque fatal de este sábado

Mientras continuaban las tareas vinculadas al siniestro fatal de esta tarde sobre la Ruta Nacional 22 cerca de Cutral Co, un segundo incidente generó complicaciones en el tránsito. A la altura del kilómetro 1339, un colectivo de pasajeros se desvió hacia la banquina norte y quedó parcialmente suspendido debido al desnivel existente entre la calzada y el sector lateral de la ruta.

A raíz de la longitud del vehículo y las características del terreno en esa zona de la provincia de Neuquén, el conductor no pudo reincorporarlo a la calzada asfáltica por sus propios medios. Pese a intentarlo en reiteradas ocasiones, debió recibir ayuda.

Intervención policial y corte de tránsito

Ante esta inusual situación, efectivos de la Policía del Neuquén trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad vial, evitar otra tragedia y coordinar las maniobras necesarias para retirar el colectivo de pasajeros. Como parte del operativo, fue necesario interrumpir momentáneamente la circulación sobre la Ruta Nacional 22, permitiendo únicamente el paso de vehículos por un sector de la banquina.

Esta medida le permitió al chofer realizar las maniobras necesarias para sacar el colectivo de la posición en la que había quedado atrapado. Luego logró continuar su recorrido.

Una jornada atravesada por un choque fatal

El incidente ocurrió a escasa distancia del escenario donde, horas antes, se produjo un choque entre un camión y un Volkswagen Polo Track en el kilómetro 1337 de la Ruta Nacional 22.

Como consecuencia de ese siniestro, un hombre perdió la vida. Personal policial, equipos de emergencia y autoridades judiciales trabajaron durante la tarde en las pericias y actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.