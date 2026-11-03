Dos hombres fueron acusados el lunes 2 de noviembre por la tarde de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y lesiones graves, en calidad de coautores. El episodio es por el disparo que recibió un hombre de Cutral Co mientras iba en motocicleta.

El juez de Garantías, Ignacio Pombo, que llevó adelante la audiencia, aceptó el pedido de la fiscalía, dio por formulado los cargos y dispuso la prisión preventiva por el lapso de 15 días, mientras sigue la investigación.

El magistrado consideró que están acreditados el entorpecimiento de la investigación, no así el riesgo de fuga.

Los acusados son dos hermanos, Kevin y Roberto Carlos Kesel, de 29 años, sospechosos de matar a la víctima identificada como Paolo Andrés Rivera de 44 años. Además en la secuencia hirieron a una mujer que también iba en la moto y recibió un disparo en la mano.

Cómo fue el homicidio

La teoría del caso especificó que los hermanos Kesel iban a bordo de un Gold Trend, de color blanco con capot negro.

Kevin era el encargado de conducir el vehículo que se desplazó por 13 de Diciembre en persecución de Rivera que lo hacía en una motocicleta, junto a una mujer.

Al llegar a la calle Río Limay, Roberto Carlos fue el encargado de efectuar cinco disparos que luego se estableció salieron de una pistola calibre 9 milímetros. El arma no fue encontrada y se espera que con los allanamientos ordenados se logre dar con ella.

La víctima sobreviviente alcanzó a identificarlos, tras una entrevista con la policía. La mujer permanece internada, luego de que un proyectil le diera en la mano derecha y le comprometiera los huesos.

Sobre Rivera, la fiscalía dijo que quedó tendido al caer de la moto, fue trasladado al hospital y luego se constató su deceso a las 15:45 del domingo. Tenía dos disparos en su cuerpo.

De qué los acusaron y qué medida impusieron

Aunque aún no se conoce el resultado de la autopsia, los hermanos fueron acusados por el delito de homicidio simple agravado por uso de arma de fuego y lesiones graves.

La fiscalía confirmó que el vehículo fue secuestrado. La investigación se encaminó a través de los testimonios relevados y las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad.

El asistente letrado Nicolás Mellado solicitó que se disponga la prisión preventiva para los hermanos Kesel, y fundamentó el pedido en que existen tanto el riesgo de fuga como el entorpecimiento en la investigación.

La defensa aclaró que Roberto vive en Cutral Co y no en Rincón de los Sauces, según lo denuncia la ART y que se entregaron en sus casas. La funcionaria sostuvo que ambos tienen arraigo, debido a que tienen tres hijos cada uno, por lo cual no habría peligro de fuga.

Por otra parte, indicaron que Kevin se encuentra a la espera de un reemplazo de cadera y consideró que alojarlo en una comisaría sobrepoblada no era conveniente. Ocejo solicitó la prisión domiciliaria para los dos y propuso un domicilio.

El juez Pombo sostuvo que sí hay entorpecimiento en la investigación, aunque no considera riesgo de fuga. El magistrado tuvo en cuenta que la causa está en etapa inicial y aún resta tomar declaraciones a varios testimonios.

Se fijó que la prisión preventiva será por el plazo de 15 días.