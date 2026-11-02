Quién era Paolo Rivera, el motociclista asesinado a balazos en Cutral Co: qué cargos enfrentarán los detenidos

La conmoción continúa en Cutral Co tras el asesinato de Paolo Andrés Rivera, el hombre de 44 años que murió luego de ser atacado a tiros mientras circulaba en motocicleta por el barrio Daniel Sáez. Por el crimen hay dos hombres detenidos, vinculados por un parentesco familiar, que serán llevados este lunes a una audiencia en la que la fiscalía formulará cargos en su contra.

El homicidio ocurrió el domingo, pasadas las 15.30, sobre calle Río Limay. Según los primeros datos de la investigación, Rivera se desplazaba en moto junto a una mujer cuando fueron interceptados por un automóvil blanco con el capot negro.

Desde el interior del vehículo efectuaron varios disparos a corta distancia. Al menos dos proyectiles impactaron en el motociclista y le provocaron heridas de extrema gravedad. Fue trasladado al hospital local, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La mujer que viajaba como acompañante también resultó herida: recibió un disparo en una de sus manos, aunque se encuentra fuera de peligro.

Quién era Paolo Andrés Rivera, la víctima del ataque en Cutral Co

Rivera tenía 44 años y su muerte generó conmoción en el barrio Daniel Sáez, donde ocurrió el ataque armado. El crimen se produjo en plena vía pública y frente a testigos, en una secuencia que incluyó una emboscada desde un automóvil y varios disparos contra la motocicleta en la que se desplazaba.

Los investigadores buscan determinar qué motivó la agresión y si existía algún conflicto previo entre la víctima y los sospechosos.

Qué cargos podrían enfrentar los dos detenidos

La investigación tiene a dos hombres bajo arresto, quienes mantienen un vínculo de parentesco entre sí. Uno se presentó voluntariamente ante las autoridades, mientras que el otro fue localizado y detenido por efectivos policiales en las inmediaciones del lugar.

La causa está a cargo de la fiscalía de turno, representada por el asistente letrado Matías Alonso, quien lleva adelante las actuaciones para reconstruir el ataque y establecer el grado de participación de cada sospechoso.

Este lunes por la tarde se realizará la audiencia de formulación de cargos. En esa instancia, la fiscalía deberá precisar los hechos que les atribuye y la calificación legal provisoria.

Por el resultado fatal del ataque, la acusación podría encuadrarse en el delito de homicidio. Además, deberá contemplarse la lesión sufrida por la mujer que acompañaba a Rivera. La calificación concreta dependerá de los elementos reunidos por los investigadores y de lo que exponga el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia.

También será clave determinar quién efectuó los disparos, qué intervención tuvo cada uno de los detenidos y si existió un acuerdo previo para concretar el ataque.

La audiencia permitirá conocer oficialmente la imputación y los argumentos de la fiscalía para sostener la responsabilidad penal de ambos sospechosos.