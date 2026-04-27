Por estas horas, en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti, se habla bajito pero se comenta fuerte. Un joven terminó gravemente herido tras recibir un disparo en el abdomen en plena tarde del viernes, y el presunto autor ya fue imputado y enviado a la cárce con prisión preventiva.

El episodio, según se ventiló en la audiencia realizada el fin de semana en el Foro Penal de Cipolletti, ocurrió cerca de las 14:30 sobre calle Manuel Estrada al 1800, casi en la esquina con Antonio Turrin. Hasta allí llegó el ahora imputado en un Volkswagen, acompañado por otros dos sujetos que, por ahora, siguen en las sombras.

No hubo rodeos. Bajó, preguntó por la víctima y el encuentro fue directo. Palabra va, palabra viene, y la discusión escaló en segundos. Entonces apareció el arma. A menos de un metro de distancia, el acusado disparó con clara intención de matar. El tiro impactó en la zona abdominal y después, como si nada, huyó del lugar.

El herido no la sacó barata, de acuerdo al parte médico, sufrió una lesión de arma de fuego con ingreso en la cadera izquierda, sin salida del proyectil, y con una fractura en el trocánter mayor del fémur. Grave. Como si fuera poco, salió a la luz un dato que suma condimento: la víctima estaba bajo una medida cautelar con control satelital, en el marco de una causa de género, lo que le impedía alejarse de su domicilio.

En la audiencia, la Fiscalía fue con los tapones de punta: imputó al joven por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso con portación ilegal. El defensor oficial no discutió lo ocurrido, pero intentó bajar la calificación a lesiones graves.

La jueza de Garantías no compró el planteo. Dio por formulados los cargos tal como los presentó la fiscalía, habilitó la investigación y ordenó la prisión preventiva por cuatro meses. ¿El motivo? Riesgo de entorpecer la causa y, en menor medida, posibilidad de fuga.