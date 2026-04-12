Las últimas horas del detenido por violencia de género que apareció muerto en una comisaría de San Martín de los Andes

La secuencia es breve, intensa y trágica. En menos de cinco horas, un hombre de 49 años pasó de protagonizar un episodio de violencia en su vivienda a morir en una celda de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes. El caso, ocurrido este sábado, generó conmoción y activó un protocolo internacional para investigar lo sucedido.

Todo comenzó cerca del mediodía en el barrio Chacra IV, sobre calle Pil Pil. De acuerdo a testimonios y fuentes policiales, el hombre mantuvo una fuerte discusión con su expareja en un contexto de violencia de género. En medio del conflicto, habría provocado de manera intencional un incendio en la vivienda.

La rápida reacción de vecinos y la intervención de Bomberos Voluntarios evitaron que las llamas se propagaran y causaran daños mayores. Minutos después, efectivos de la Policía provincial lo demoraron por disposición del Ministerio Público Fiscal.

El traslado a la comisaría se concretó alrededor de las 14. Como indica el protocolo, al ingresar le retiraron elementos considerados de riesgo, como el cinturón y los cordones del calzado. Quedó alojado en un calabozo en carácter de contraventor, mientras avanzaban las actuaciones judiciales por el hecho.

Había sido detenido y alojado en la Comisaría 23.

Pero la situación dio un giro dramático en pocas horas.

Alrededor de las 16.10, durante una recorrida en el sector de celdas, personal policial lo encontró suspendido de una reja, utilizando su propia remera. De inmediato comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras solicitaban asistencia médica urgente.

El hombre fue trasladado por personal del SIEN al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde ingresó con signos vitales débiles. Sin embargo, cerca de las 17, los médicos confirmaron su fallecimiento.

La muerte, ocurrida bajo custodia estatal, activó automáticamente el denominado Protocolo de Minnesota, un estándar internacional que rige para investigar posibles muertes ilícitas en contextos de detención. A partir de esta medida, la investigación quedó en manos de la Policía Federal Argentina, con el objetivo de garantizar imparcialidad.

El hombre fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo casi sin signos vitales. Carrillo

Por disposición del fiscal del caso, Hernán Scordo, se ordenó además la intervención del área de Criminalística y el traslado del cuerpo a la ciudad de Neuquén. Allí se realizará la autopsia en el Cuerpo Médico Forense de la Ciudad Judicial, clave para determinar las causas exactas de la muerte y establecer si se cumplieron los protocolos de vigilancia.

Mientras tanto, la comisaría permanece bajo peritajes y el caso sigue rodeado de interrogantes. La reconstrucción de esas últimas horas será central para establecer responsabilidades.