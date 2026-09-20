Horacio “Chacho” Asensio fue detenido por una causa de abuso sexual

La Justicia de Bahía Blanca ordenó la detención del entrenador de hockey Horacio “Chacho” Asensio, en el marco de una causa que investiga presuntos abusos sexuales contra al menos tres jugadoras adolescentes. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2012 y 2013, cuando el entrenador dirigía en el Club Deportivo Monte Hermoso.

La medida fue dispuesta por la jueza Marisa Promé y ejecutada este domingo por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal de la división de Cibercrimen de la Policía Bonaerense. Asensio fue localizado en una vivienda de la calle Puelches, en el barrio Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, donde actualmente se desempeña como director técnico del club Sporting.

La causa había comenzado a trascender públicamente hace más de una década, pero durante años tuvo un avance limitado debido a que las jóvenes demoraron en brindar sus testimonios ante la Justicia. Según la información incorporada al expediente, una declaración realizada durante 2025 fue determinante para reactivar la investigación y derivar en la reciente orden de captura.

De acuerdo con las denuncias, las adolescentes describieron distintas situaciones que atribuyen al entrenador y señalaron que tenían temor de hablar por las posibles consecuencias en sus carreras deportivas. Entre los hechos relatados aparecen besos en la boca y contactos físicos, además de situaciones ocurridas en espacios vinculados con la actividad deportiva y durante viajes del equipo. Estos relatos forman parte de la investigación y deberán ser evaluados por la Justicia.

Una de las denunciantes también declaró que Asensio las hacía pesarse desnudas y ducharse con él, además de relatar otros episodios de carácter sexual. Según su testimonio, esas situaciones estaban acompañadas por presiones vinculadas con su futuro deportivo. La información surge de las declaraciones incorporadas a la causa y no constituye, por sí misma, una condena judicial.

La investigación tiene además antecedentes institucionales anteriores. Según La Nación, en 2014 la Confederación Argentina de Hockey había realizado una presentación ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para que se investigaran acusaciones contra Asensio por presuntos abusos de menores.

Tras la detención, está previsto que Asensio sea trasladado a Bahía Blanca para ser indagado por la Justicia. La causa quedó ahora a la espera de esa declaración y de las próximas medidas que disponga el juzgado para determinar cómo continúa el proceso.

La defensa podría plantear además la prescripción de los hechos investigados, debido al tiempo transcurrido desde las denuncias. Sin embargo, según la información difundida sobre el expediente, la incorporación de una denuncia reciente tendría incidencia sobre el cómputo de los plazos, una cuestión que deberá resolver la Justicia.