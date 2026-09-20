Un hombre de 31 años resultó gravemente herido luego de protagonizar un siniestro vial ocurrido durante la mañana de este domingo sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1087, en proximidades de Chelforó.

El hecho fue advertido alrededor de las 9.10 horas, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel tomó conocimiento de la situación y se dirigió de inmediato al lugar a bordo de un móvil policial.

Al arribar, los efectivos constataron que se había producido una colisión de carácter semifrontal entre un camión Volkswagen con semirremolque. Este circulaba en sentido Choele Choel–San Carlos de Bariloche, y una camioneta Toyota Hilux que transitaba en dirección Neuquén–Lamarque.

Como consecuencia del impacto, la camioneta quedó sobre la cinta asfáltica y su conductor quedó atrapado en el habitáculo. Personal de Bomberos Voluntarios de Chichinales trabajó en el lugar para lograr retirar al conductor del interior del rodado.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a un centro de salud, donde recibió asistencia médica y se determinó que presentaba lesiones de carácter grave. El conductor del transporte de cargas, de 56 años, resultó ser el único ocupante del camión.

En el lugar trabajó personal policial y Bomberos Voluntarios, mientras que se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso el inicio de las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.