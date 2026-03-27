Todo indica que el motociclista de Cinco Saltos, Armando Gigena perdió el control en una curva de la Ruta Nacional 143, se despistó y murió en el lugar. Aunque en un primer momento se informó que viajaba hacia Mendoza, el destino final era Vallecito, en San Juan donde pretendía cumplir una promesa a la Difunta Correa, pero nunca llegó: la principal hipótesis sostiene que no advirtió un giro pronunciado y terminó fuera del asfalto, en una zona donde quedó oculto durante días.

El motoquero de Cinco Saltos había salido de su casa a las 5.30 de la mañana del martes 24 de marzo, durante el viaje se comunicó dos veces con su familia. La primera fue en 25 de Mayo, en La Pampa y luego cerca de las 13 en Cochicó. Las últimas imagenes que tuvieron los investigadores, fue en la estación de servicio de Santa Isabel. Luego nada más se supo.

Algunos viajeros aseguraron haberlo visto sobre la ruta. Después de eso, el silencio fue total. Nadie más supo nada, hasta que la búsqueda se intensificó y la Policía mendocina activó recursos clave, entre ellos el helicóptero Halcón 1 que recorrió la zona al sur de General Alvear.

Sin embargo, el hallazgo terminó de confirmar el peor escenario. Desde el aire, los efectivos detectaron algo que desde la ruta era prácticamente imposible de ver: el color naranja de su motocicleta, una VOGUE 300, perdido entre los matorrales al costado de la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 403, en el distrito San Pedro del Atuel, cerca de Carmensa.

A partir de ese momento, la investigación comenzó a enfocarse en lo que hoy aparece como la hipótesis más firme. Según el informe preliminar, Gigena habría llegado a una curva pronunciada sin advertirla a tiempo. Las marcas relevadas por Policía Científica sobre el asfalto indican que el motociclista siguió de largo en el giro, perdió el control y terminó saliendo de la calzada.

Pero lo más estremecedor vino después. Tanto el cuerpo como la moto quedaron en una zona baja de la banquina, cubierta por vegetación, completamente fuera del campo visual de quienes circulaban por el lugar. Es decir, durante días, vehículos pasaron por ese mismo tramo sin saber que, a pocos metros, yacía el motociclista.

Además, la escena refuerza la teoría del accidente. No había signos de impacto con otros vehículos, ni indicios de maniobras bruscas para evitar un choque. Tampoco faltaban pertenencias ni se detectaron señales de violencia. Todo apunta a un despiste solitario, en cuestión de segundos.

Por otro lado, los investigadores no descartan que factores como la velocidad, el cansancio o incluso una distracción mínima hayan sido determinantes en ese instante crítico. En rutas largas y monótonas, un error así puede ser letal.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado para la necropsia correspondiente, que permitirá confirmar con precisión las causas de la muerte. Aunque todo indica que falleció en el acto, los resultados serán clave para cerrar definitivamente el caso.