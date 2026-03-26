Pasan las horas y la incertidumbre es total. Tanto silencio pesa. Armando Gigena, un vecino de Cinco Saltos, de 66 años, que salió en moto hacia Mendoza y nadie sabe nada de él. La familia perdió todo contacto y decidió hacer la denuncia en la Comisaría 43°, que activó un procedimiento de búsqueda junto con la Policía de La Pampa y Mendoza.

Gigena fue visto por última vez el martes 24 de marzo alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando dejó su casa y emprendió viaje en su Voge 300 DS. Según reconstruyeron sus allegados, el hombre tenía que recorrer 780 kilómetros para llegar a Mendoza. Pero nunca llegó ni volvió a comunicarse.

Sin embargo, lo que más preocupa no es solo la distancia, sino la falta absoluta de rastros. Desde ese momento no hubo llamadas, mensajes ni movimientos que permitan ubicarlo. La familia, desesperada, radicó la denuncia y pidió ayuda urgente mientras crece el temor por lo que pudo haber ocurrido en el camino.

En este contexto, desde la Comisaría 43° difundieron sus características físicas para facilitar la identificación. Gigena mide aproximadamente 1,73 metros, es de tez trigueña, tiene cabello canoso y ojos color café. Además, posee un tatuaje de un pescado en el brazo izquierdo, un detalle clave que podría permitir reconocerlo rápidamente. También usa lentes de manera permanente.

Por otro lado, al momento de salir vestía ropa de cuero tipo motero, completamente negra, y llevaba una campera marca “Motorman”. Se trata de indumentaria típica de viaje, lo que refuerza la hipótesis de que efectivamente había iniciado un trayecto largo por ruta.

En cuanto al vehículo, se movilizaba en una moto Voge 300 DS, de color negro y naranja, dominio A258FLY. Este dato no es menor, ya que tampoco hay noticias sobre la moto, lo que profundiza el misterio y amplía la zona de búsqueda.

Mientras tanto, las horas pasan y la angustia crece. La familia no descarta ninguna posibilidad y mantiene la esperanza de que alguien pueda aportar un dato clave. Por eso, las autoridades insistieron en el pedido a la comunidad: cualquier información, por mínima que parezca, puede ser determinante.

Finalmente, solicitaron que quienes hayan visto a Armando Gigena o tengan algún dato sobre su recorrido se comuniquen de inmediato al 911 o se acerquen a la unidad policial más cercana. La búsqueda sigue abierta, pero el tiempo corre y el caso ya genera fuerte preocupación en todo el Alto Valle.