El peor desenlace para Armando Gigena, el hombre de 66 años de Cinco Saltos que había salido en moto el martes y era intensamente buscado, fue hallado muerto sobre la General Alvear. La principal hipótesis apunta a un accidente vial, aunque las circunstancias todavía son materia de investigación.

Gigena había salido de su casa el martes 24 de marzo alrededor de las 5:30 de la madrugada. Lo hizo a bordo de su Voge 300 negra con detalles naranjas, con la intención de llegar a Mendoza. Era un viaje largo, de varias horas, pero habitual para quienes recorren las rutas del sur argentino. Sin embargo, algo ocurrió en el trayecto.

El último contacto con su familia fue cerca de las 11 de la mañana de ese mismo día. En ese momento, el hombre avisó que se encontraba en la localidad pampeana de 25 de Mayo. Después de ese mensaje, el silencio fue absoluto. No hubo más llamadas, ni respuestas, ni señales.

A partir de allí, la preocupación creció rápidamente. Primero fue la incertidumbre familiar, pero con el correr de las horas se transformó en una búsqueda desesperada. Se radicó la denuncia y se activó un operativo que involucró a policías de Río Negro, La Pampa y Mendoza.

En ese contexto, los rastrillajes se intensificaron especialmente en el sur mendocino. Patrulleros recorrieron rutas y caminos rurales, mientras que un helicóptero de la Policía de Mendoza sobrevoló la zona de General Alvear para ampliar el radio de búsqueda ante la falta total de pistas.

Finalmente, y en medio de ese despliegue, llegó la noticia que nadie quería escuchar. Personal policial encontró el cuerpo de Gigena sobre la Ruta 143, a la altura de Carmensa. Todo indica que habría sufrido un accidente mientras viajaba, aunque por estas horas se realizan pericias para determinar con precisión qué ocurrió.

La escena abre múltiples interrogantes: si perdió el control del rodado, si hubo intervención de otro vehículo o si influyó algún factor externo como el estado de la ruta o la fatiga del viaje. Por ahora, ninguna hipótesis está completamente confirmada.

Por orden de la fiscalía de turno, el Cuerpo fue trasladado a la morgue judicial donde se hará la autopsia para determinará causas y data de la muerte.