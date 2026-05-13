Un brutal asalto quedó registrado por cámaras de seguridad en la intersección de las calles Alem y Córdoba de Cipolletti, cuando dos sujetos que circulaban en una misma bicicleta interceptaron a un hombre y lo atacaron con un machete casero para robarle el celular.

La víctima se dirigía a su trabajo cerca de las 4 de la madrugada cuando fue perseguida por los agresores, quienes le exigieron que entregara su teléfono móvil. Uno de ellos lo golpeó en la cabeza con un machete fabricado con una botella y un fierro en su interior. Tras la agresión, la víctima cayó al suelo ensangrentado mientras los atacantes escapaban con el celular robado.

Pese al estado de shock y las heridas, el hombre logró caminar más de una cuadra hasta la casa de sepelios donde trabaja desde hace 38 años, para pedir ayuda. Sus compañeros solicitaron asistencia médica de urgencia y fue trasladado al hospital, donde recibió 20 puntos de sutura en el cráneo debido a la profundidad de la herida.

Tras recibir el alta médica, la víctima pidió que se refuercen las medidas de seguridad en la ciudad y expresó: “Solamente doy gracias a Dios de estar vivo, pero esto se tiene que terminar”. Hasta el momento no hay personas detenidas por el ataque, ocurrido en pleno trayecto laboral de la víctima.

Los vecinos aseguraron haber visto previamente a los sospechosos merodeando viviendas y revisando rejas de distintos domicilios. La Policía de Río Negro está abocada al análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables del violento robo.