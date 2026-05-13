El hombre de 45 años que permanece internado en Bariloche finalmente fue diagnosticado con hantavirus cepa Andes, la variante más peligrosa porque puede transmitirse entre personas. La confirmación llegó desde el Instituto Malbrán y, aunque las autoridades sanitarias aseguraron que "evoluciona favorablemente", continúa aislado y bajo monitoreo permanente en el Hospital Ramón Carrillo, en medio de la preocupación que todavía genera el reciente brote detectado en un crucero que navegó por la Patagonia y terminó con tres pasajeros muertos.

La novedad fue confirmada oficialmente este martes por el Hospital público de Bariloche, donde el paciente permanece internado desde hace varios días luego de haber ingresado con síntomas compatibles con la enfermedad. "Se recibió el resultado confirmándose infección por hantavirus cepa Andes", indicaron desde el centro de salud.

Además, el dato encendió nuevamente la alarma sanitaria en Bariloche y toda la región cordillerana. Es que la cepa Andes es la única variante de hantavirus que puede transmitirse entre humanos, una característica que históricamente puso en jaque a distintas localidades patagónicas durante brotes anteriores.

El hombre había llegado al hospital con fiebre, fuertes dolores corporales y diarrea, síntomas que obligaron a activar rápidamente el protocolo sanitario. A partir de ese momento quedó internado en observación mientras se aguardaban los análisis enviados al Instituto Malbrán, que finalmente confirmaron el diagnóstico.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias mantienen un seguimiento constante sobre su evolución clínica. Aunque por el momento aseguraron que presenta una respuesta favorable, el caso genera preocupación porque coincide con el fuerte impacto internacional provocado por el brote registrado en el crucero MV Hondius, de Países Bajos.

Ese episodio todavía mantiene bajo alerta a distintos organismos sanitarios. La embarcación había recorrido la Patagonia con 147 pasajeros a bordo y el viaje terminó marcado por el drama: tres personas murieron luego de contagiarse hantavirus. El domingo pasado, el crucero llegó al puerto de Tenerife, en España, donde se desplegó un amplio operativo sanitario y varios pasajeros fueron derivados a hospitales para cumplir cuarentenas preventivas.

Por ahora, las autoridades de Bariloche no informaron vínculos entre el caso local y el episodio ocurrido en el crucero. Sin embargo, la confirmación de la cepa Andes volvió a instalar la preocupación en la región, especialmente por tratarse de una enfermedad que puede agravarse rápidamente y que cada vez que aparece genera máxima tensión sanitaria en la Patagonia.