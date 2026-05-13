Una madrugada de tensión extrema se vivió este miércoles sobre la Ruta Nacional 22, entre Choele Choel y Darwin, cuando un incendio feroz arrasó con un semirremolque cargado con postes de madera y obligó a interrumpir totalmente el tránsito en ambos carriles.

El conductor del camión, un hombre de 46 años oriundo de Entre Ríos, alcanzó a reaccionar a tiempo y logró desacoplar el tractor antes de que las llamas avanzaran sobre toda la formación.

El dramático episodio ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada, a la altura del kilómetro 1007. Según informó personal de Seguridad Vial de Choele Choel, la alerta llegó a través de efectivos de la Comisaría 8°, quienes advirtieron que un camión se estaba incendiando en plena cinta asfáltica.

Cuando la comisión policial arribó al lugar se encontró con una escena impactante: el semirremolque ardía por completo y el fuego avanzaba rápidamente alimentado por la carga de postes de madera. A pocos metros estaba el conductor del Scania P360, todavía conmocionado por lo ocurrido tras escapar de una situación que pudo terminar de la peor manera.

De acuerdo con el relato del camionero, todo ocurrió en cuestión de segundos. Mientras viajaba desde Concordia hacia Belisle observó, a través de los espejos retrovisores, que salían llamas desde el semirremolque. En medio de la oscuridad y el humo, tomó una decisión clave: frenó de inmediato y desacopló el tractor para evitar que el fuego alcanzara toda la unidad.

Esa maniobra terminó siendo determinante. Minutos después, el semirremolque quedó completamente envuelto en llamas y atravesado sobre la calzada, generando un corte total de tránsito sobre la Ruta 22. La imagen del acoplado incendiado en medio de la ruta encendió todas las alarmas en la zona.

Además, por la magnitud del incendio debieron intervenir dos cuarteles de Bomberos Voluntarios. Primero trabajó personal de Darwin, aunque el avance del fuego obligó a solicitar refuerzos desde Choele Choel. También colaboraron efectivos de la Subcomisaría 72° de Darwin, mientras se montaba un operativo para garantizar la seguridad en el sector y evitar nuevos incidentes.

Si bien las pérdidas materiales fueron enormes y el semirremolque quedó destruido, el conductor no sufrió heridas y no necesitó asistencia médica. En principio, las primeras hipótesis apuntan a un desperfecto mecánico como posible origen del incendio, aunque las actuaciones continuaban este miércoles para determinar qué provocó el fuego que convirtió la madrugada en una verdadera pesadilla sobre la Ruta 22.