Dos jóvenes circulaban en una moto durante la madrugada en el barrio Villa Ceferino, de la ciudad de Neuquén. Cuando advirtieron que había un control a pocos metros y que el personal de tránsito les pedía que se detengan, comenzaron la huida. Más tarde, descubrieron que uno de los sujetos debía cumplir prisión domiciliaria.

El procedimiento ocurrió pasada la medianoche en inmediaciones de las calles Castelli y Encina. Personal de la Comisaría Tercera observó una moto en la que se desplazaban dos personas y decidió detener su marcha para realizar la identificación correspondiente.

La Policía logró detener a los motociclistas y constató que uno de los ocupantes debía cumplir prisión domiciliaria.

Sin embargo, ambos ocupantes hicieron caso omiso a la indicación de los efectivos y continuaron circulando por calle República de Italia. Los uniformados iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlos a pocos metros del lugar, donde procedieron a demorarlos.

Uno de los ocupantes tenía prisión domiciliaria

Una vez trasladados a la dependencia policial, los efectivos realizaron las verificaciones correspondientes sobre la identidad de ambas personas. En ese momento constataron que uno de los demorados se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria.

La situación fue informada a la autoridad judicial competente, que quedó a cargo de determinar las actuaciones correspondientes. La moto, en tanto, fue secuestrada de manera preventiva debido a que sus ocupantes no contaban con la documentación requerida.

El procedimiento se inició como parte de un patrullaje de prevención y terminó con dos personas demoradas y el rodado retenido. Ahora, la Justicia deberá intervenir tanto por el incumplimiento de la medida de prisión domiciliaria como por las circunstancias vinculadas a la falta de documentación de la motocicleta.