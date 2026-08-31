La preocupación por la seguridad llevó a vecinos de San Cabao y Junín de los Andes a convocar a una manifestación frente a la Fiscalía local para este martes 1 de septiembre a las 10. El reclamo apunta principalmente contra la decisión de otorgar prisión domiciliaria a Carlos Ezequiel Vázquez, uno de los dos acusados por una seguidilla de hechos delictivos ocurridos durante tres días.

Los vecinos se concentrarán en Félix San Martín y General Lamadrid y pedirán que se dé a conocer el domicilio donde Vázquez debe cumplir la medida, además de reclamar mayores garantías de control.

La reacción de la comunidad se produjo luego de una serie de episodios registrados entre el martes 25 y el jueves 27 de agosto, que incluyeron robos a viviendas, ataques con arma blanca a vecinos y a un efectivo policial y el robo de un patrullero que terminó parcialmente sumergido en el río Chimehuín.

Una seguidilla de hechos violentos

De acuerdo con la formulación de cargos realizada por el Ministerio Público Fiscal, Vázquez y Lorena Andrea Gallardo fueron vinculados con distintos hechos ocurridos en Junín de los Andes.

El raid comenzó el 25 de agosto con el ingreso a una vivienda ubicada en Namuncurá y Avenida Antártida. Según la acusación, de allí fueron sustraídos $890.000, un Smart TV de 50 pulgadas, una netbook, una tablet y un teléfono celular.

Al día siguiente, los acusados habrían ingresado a otra vivienda ubicada sobre Avenida San Martín. De acuerdo con la investigación, Vázquez habría exigido al propietario que los trasladara hacia Neuquén y, ante su negativa, atacó con un arma blanca a un conocido de la víctima, provocándole una herida en el abdomen.

La situación volvió a agravarse durante la madrugada del 27 de agosto. Siempre según la acusación fiscal, Vázquez atacó nuevamente con un arma blanca a un vecino y posteriormente hirió a un policía durante la persecución. El hombre habría robado además una motocicleta y escapado por los techos hasta ser detenido.

En paralelo, Gallardo habría sustraído un móvil policial Toyota, que terminó abandonado parcialmente en el río Chimehuín. Posteriormente, según la acusación, habría arrojado piedras contra los efectivos policiales.

La Fiscalía había pedido prisión preventiva

Luego de las detenciones y del recupero de distintos elementos presuntamente sustraídos, la Fiscalía, encabezada por el fiscal Hernán Scordo y la asistente letrada Lucía Lucero, solicitó prisión preventiva para ambos acusados. El pedido estuvo fundamentado en la gravedad y reiteración de los hechos y en la existencia de riesgos procesales. Sin embargo, la jueza de garantías Leticia Lorenzo rechazó la prisión preventiva.

Para Vázquez dispuso una prisión domiciliaria por dos meses, con controles policiales hasta que pueda colocarse una tobillera electrónica. Entre los argumentos considerados estuvo la falta de cupo de alojamiento en la Comisaría 25°.

En el caso de Gallardo, la magistrada dispuso la prohibición de contacto con víctimas y testigos, por lo que recuperó la libertad.

El domicilio que genera preocupación

Uno de los principales motivos de inquietud entre los vecinos es el lugar establecido para que Vázquez cumpla la prisión domiciliaria. Se trata de una vivienda ubicada en una zona rural del Valle de San Cabao, aproximadamente a 15 kilómetros de Junín de los Andes, sobre la Ruta 61.

Desde la Policía local advirtieron sobre las dificultades para realizar un control efectivo. Según planteó el comisario mayor Guillermo Alfaro, la vivienda no cuenta con paredones, se encuentra alejada de otras casas y presenta dificultades de conectividad, ya que no tendría internet ni señal telefónica. Estas condiciones también complicarían la instalación y monitoreo de la tobillera electrónica.

Ante esta situación, la Policía presentó un oficio ante la jueza solicitando que se evalúe otro domicilio para cumplir la medida.

El antecedente que aumenta la preocupación

Otro dato que aparece en el expediente y que genera inquietud entre los vecinos es el antecedente reciente de Vázquez. El hombre había recuperado la libertad el 7 de julio de 2026, después de cumplir una condena de cinco años y seis meses por distintos delitos, entre ellos robo agravado por el uso de arma, hurtos y encubrimientos.

A pocas semanas de recuperar la libertad, quedó nuevamente involucrado en una investigación por una serie de hechos violentos.

“Que saquen a Vázquez de San Cabao”

A través de mensajes que circulan entre vecinos, la comunidad expresó su preocupación por la decisión judicial y convocó a participar de la manifestación frente a la Fiscalía. El pedido apunta especialmente a que Vázquez no permanezca en el domicilio fijado en San Cabao y a que se garanticen mecanismos de control efectivos mientras dure la medida.

La convocatoria llama a los vecinos a “alzar la voz” y destaca que la participación de la comunidad resulta importante frente a la preocupación por la seguridad. La movilización se realizará este martes a las 10 frente a la Fiscalía de Junín de los Andes y tendrá como objetivo visibilizar el reclamo y exigir mayores garantías respecto de la medida de prisión domiciliaria.