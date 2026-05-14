El silencio de los puestos del norte neuquino volvió a quedar atravesado por una noticia difícil de asimilar. Ricardo Tapia, un criancero conocido en la zona de Coyuco-Cochico, fue encontrado muerto en las últimas horas dentro de un puesto rural del paraje Aguada del Zorro, en el departamento Minas.

La confirmación de su identidad recorrió rápidamente los caminos de la región. En esa parte de Neuquén, donde las familias viven separadas por grandes distancias y el contacto cotidiano depende de las huellas de campo y los arreos, cada ausencia pesa distinto. Y esta vez, el impacto llegó justo cuando muchos crianceros terminaban la temporada de traslado de animales.

Un hallazgo en medio de la inmensidad

El cuerpo fue encontrado en una zona de difícil acceso, rodeada de cerros y caminos rurales donde el aislamiento forma parte de la rutina diaria. Después del aviso, se desplegó un operativo con personal de la Policía de Neuquén y Criminalística de Chos Malal.

Durante horas trabajaron en el lugar para intentar determinar qué había pasado. Las tareas se extendieron hasta la madrugada, en condiciones complejas por la geografía del lugar y las largas distancias que separan a los puestos entre sí.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Rocío Rivero, junto al personal policial que intervino desde las primeras horas.

Qué reveló la autopsia

Con el avance de la causa, la Justicia ordenó realizar la autopsia al cuerpo de Ricardo Tapia. El informe confirmó que el criancero murió como consecuencia de un traumatismo encéfalocraneano provocado por un proyectil de arma de fuego.

Según se informó oficialmente, el cuerpo no presentaba otras lesiones y, en principio, no habría indicios de participación de terceros.

Esa conclusión abrió nuevos interrogantes que todavía intentan responder los investigadores, mientras continúan las diligencias para cerrar el caso y reconstruir los momentos previos a la muerte del criancero.

Una noticia que golpeó a toda la zona

La muerte de Ricardo Tapia sacudió a las comunidades rurales del norte neuquino. En esos parajes, donde el invierno se enfrenta en soledad y cada vecino suele estar a kilómetros del otro, los crianceros mantienen vínculos construidos durante años de arreos, veranadas y trabajo en el campo.

Por eso, la noticia no quedó reducida a una investigación judicial. El nombre de Tapia empezó a repetirse entre puestos, radios y pequeños poblados de la región, mientras muchos intentan entender cómo terminó una historia que todavía deja más preguntas que respuestas.