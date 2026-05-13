Un joven criancero fue encontrado sin vida en el paraje Agua de Zorro, ubicado en cercanías de Coyuco, en el norte de la provincia del Neuquén, en un hecho que generó conmoción entre los pobladores de la zona y también desconcierto ya que se desconocen las razones del deceso.

Según informó FM Patagonia, el hallazgo se produjo durante la jornada del martes y motivó la inmediata intervención de las autoridades policiales y judiciales. La noticia causó preocupación en la comunidad rural, donde la actividad criancera constituye una tradición y un sustento para numerosas familias.

Hasta el lugar se trasladó un equipo de Criminalística de Chos Malal, que realizó las pericias correspondientes con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. El trabajo incluyó el levantamiento de pruebas y el relevamiento del lugar del hecho.

Hasta el momento, no se difundieron oficialmente detalles sobre la identidad del joven ni sobre las causas de su muerte. La investigación continúa en curso bajo estricta reserva, mientras los equipos judiciales evalúan todas las posibles líneas de pesquisa.

El hecho generó profundo pesar en la comunidad rural de la región, donde vecinos y familiares expresaron su consternación ante la pérdida y destacaron la importancia de acompañarse en momentos de tragedia como este.