El delincuente que murió durante la fuga de la violenta entradera ocurrida en el barrio Rincón Lindo de Cipolletti dejó de ser un desconocido para la investigación. Mientras la Justicia avanza con las pericias para reconstruir el feroz enfrentamiento registrado durante la madrugada, comenzaron a surgir datos sobre su pasado, un recorrido que lo vincula con uno de los casos policiales más resonantes de Neuquén. Al mismo tiempo, la causa abrió un nuevo interrogante: ¿todo se trató de una entradera o detrás del ataque existía un conflicto previo con la familia que terminó a los tiros?

Durante las primeras horas posteriores al hecho, todas las miradas estuvieron puestas en el Toyota Corolla sin patente encontrado cerca del acceso a Fernández Oro con un hombre muerto en el asiento trasero. El cuerpo fue retirado por orden judicial y trasladado a la Morgue Judicial de Roca, donde este jueves será sometido a la autopsia. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a reconstruir quién era el ocupante del vehículo y cuál había sido su participación en el asalto.

Con el correr de las horas apareció la respuesta. El delincuente muerto fue identificado como Franco Nicolás Padilla, un neuquino de 31 años cuyo nombre ya había ocupado titulares en la región. Estuvo involucrado en la investigación por el brutal ataque al taxista Miguel Sisterna en Cuenca XV, un caso que sacudió a Neuquén por la violencia con la que actuaron los delincuentes y que ahora vuelve a quedar bajo la lupa tras su muerte en Cipolletti.

Franco Nicolás Padilla, un neuquino de 31 años, que cumplió condena por el intento de homicidio de un taxista en Cuenca XV

Padilla fue el cuarto detenido en la causa. En el juicio por jurados, en septiembre de 2021, se lo encontró culpable y fue sentenciado a 6 años de prisión efectiva, como coautor de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas. Los otros condenados fueron Joel Gutiérrez (5 años y 8 meses), Hugo Ramón Sura (5 años) y Leonardo José Rosas Altamirano (5 años), estos dos últimos aceptaron su participación en juicio abreviado y además debieron indemnizar a la víctima. Los cuatro iban en una Toyota Hilux persiguiendo a una banda rival, empezaron a los tiros. El taxista Sisterna pasaba por el lugar y quedó en el medio de la balacera.

Entradera en Cipolletti

La reconstrucción realizada hasta el momento indica que la banda llegó a las 5:45 a bordo del Corolla, dejó descender a cuatro hombres y el conductor se alejó de la vivienda. Minutos después, dos de los delincuentes ingresaron a la casa ubicada sobre la calle Lago Guillelmo, donde fueron sorprendidos por un joven de 21 años que tomó una pistola calibre 9 milímetros y disparó cuando se encontró cara a cara con uno de los intrusos dentro de la vivienda.

Los investigadores sostienen que fue allí donde Padilla recibió la herida que terminó siendo mortal. Aun así, logró abandonar la casa junto a sus cómplices y alcanzar la esquina donde había sido dejado minutos antes. El Corolla regresó al lugar, sus cómplices lo cargaron en el asiento trasero y volvió a escapar. Sin embargo, la fuga terminó pocos minutos después, cuando el vehículo fue encontrado abandonado con el cuerpo sin vida en su interior.

Los delincuentes ingresaron a la casa de Lago Guillelmo y fueron recibidos a tiros por un joven de 21 años

Pero cuanto más avanza la investigación, más dudas aparecen. La organización de la banda, la utilización de un Toyota Corolla sin patente, la forma en que el conductor se retiró para regresar exactamente en el momento de la fuga y el conocimiento que tendrían los delincuentes sobre la vivienda hacen que los investigadores no limiten el análisis a un simple robo. Sin descartar la hipótesis principal de la entradera, también buscan determinar si existía algún vínculo previo entre los atacantes y la familia o si el domicilio había sido elegido por alguna razón específica.

Esa incógnita todavía no tiene respuesta. La Fiscalía mantiene un fuerte hermetismo mientras espera los resultados de la autopsia, las pericias balísticas y el análisis de los teléfonos y demás evidencias secuestradas. Esos estudios serán determinantes para establecer cómo se produjo el enfrentamiento, identificar al resto de la banda y confirmar cuál era el verdadero objetivo del grupo que irrumpió en la vivienda.