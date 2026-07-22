Una violenta entradera terminó con un delincuente muerto durante la fuga. El hecho ocurrió durante las primeras horas de este miércoles en una vivienda del barrio Rincón Lindo de la zona este de Cipolletti, donde el hijo de la propietaria se habría resistido al asalto efectuando disparos contra los intrusos. Minutos después, un Toyota Corolla fue hallado en Fernández Oro, con un hombre sin vida en su interior. La Justicia investiga si se trata de uno de los integrantes de la banda.

El episodio desató un fuerte operativo policial en dos escenarios distintos. Todo comenzó cuando un grupo de delincuentes intentó ingresar a una casa del barrio Rincón Lindo. Lejos de quedarse inmóvil frente al ataque, el hijo de la dueña de la vivienda reaccionó utilizando un arma de fuego. En cuestión de segundos, el lugar se convirtió en el escenario de un intenso intercambio de disparos que obligó a los asaltantes a escapar a toda velocidad.

Sin embargo, la fuga duró apenas unos minutos. Mientras la Policía comenzaba a recibir los primeros llamados de alerta, un Toyota Corolla con características compatibles con el vehículo utilizado por los sospechosos apareció sobre calle 1° de Mayo casi Ruta 22 en Fernández Oro por La Falda. Dentro del automóvil había un hombre muerto, una escena que inmediatamente reforzó la hipótesis de que uno de los delincuentes había sido alcanzado por los disparos durante el enfrentamiento.

A partir de ese momento, la investigación se concentró en reconstruir cada segundo de la secuencia. Efectivos policiales preservaron tanto la vivienda donde ocurrió el tiroteo como el lugar donde apareció el automóvil, mientras peritos de Criminalística comenzaron a relevar vainas servidas, rastros y demás evidencias que permitan determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento y cuál fue la trayectoria de los disparos.

Por estas horas, la Fiscalía trabaja para establecer la identidad del fallecido, confirmar si integraba el grupo que intentó cometer el asalto y determinar las circunstancias exactas en las que recibió la herida fatal. También se busca identificar al resto de los sospechosos que lograron escapar y reconstruir el recorrido que realizó el Toyota Corolla antes de ser abandonado sobre Maestro Espinoza. La vivienda tiene varias cámras de seguridad y las grabaciones fueron secuestradas para ser analizadas por los especialistas.