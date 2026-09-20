Identificaron al joven que murió tras chocar con un poste en Plottier

El joven que murió este domingo por la mañana tras chocar con su moto contra un poste en Plottier fue identificado como Rodrigo Yáñez, de 20 años, vecino de la ciudad. El siniestro ocurrió alrededor de las 8 sobre Avenida del Trabajo al 1550, en el sector conocido como Aserradero Vela.

Yáñez circulaba en una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos cuando, por circunstancias que todavía se investigan, terminó impactando contra un poste del tendido eléctrico ubicado sobre la avenida. La violencia del choque provocó que muriera en el lugar. Llevaba casco al momento del accidente.

El hecho fue advertido por el Centro de Operaciones Policiales, que dio aviso a la Comisaría 46° de Los Álamos. Cuando los efectivos llegaron al sector encontraron la moto y una ambulancia privada que ya se encontraba trabajando, pero el personal sanitario constató que el conductor no presentaba signos vitales.

La investigación permitió establecer además que no hubo otro vehículo involucrado en el siniestro. Una cámara de seguridad registró los últimos momentos antes del impacto y permitió determinar que Yáñez circulaba en sentido este por Avenida del Trabajo. Sin embargo, todavía se intenta establecer qué maniobra o circunstancia provocó que terminara contra el poste.

Por el momento tampoco se informó la presencia de testigos directos del momento del choque. Personal especializado de Tránsito de la Policía quedó a cargo de las pericias para reconstruir la mecánica del accidente y determinar qué ocurrió antes del impacto.

Yáñez era vecino de Plottier y, además de trabajar, tenía una fuerte vinculación con el fútbol de la ciudad. Durante su adolescencia formó parte del club El Porvenir y recorrió sus distintas categorías hasta llegar a disputar un partido en Primera División.

Ese debut se produjo en 2022, cuando tenía 16 años, en un encuentro frente a Maronese. Desde el club y personas que compartieron aquella etapa lo recordaron como un joven que creció ligado a la institución y que continuaba viviendo en Plottier.

La causa quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Solá, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias del siniestro fatal ocurrido durante la mañana de este domingo.