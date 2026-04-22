Quién era la víctima del choque fatal

El motociclista que murió este miércoles en la Ruta 7 fue identificado oficialmente como Guillermo Damián Montellano, de 32 años.

El siniestro ocurrió por la mañana y tuvo como protagonistas a la moto que conducía y un camión de logística. El impacto fue de tal magnitud que le provocó la muerte en el lugar.

Con el correr de las horas, la identidad de la víctima permitió reconstruir parte de su historia y ubicar a su familia, que vive a más de 1.500 kilómetros.

Qué determinó la autopsia

De acuerdo al informe preliminar de autopsia que recibió la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, Montellano falleció como consecuencia de un traumatismo de cráneo.

Ese dato forma parte de la investigación que busca establecer cómo ocurrió el choque.

Pericias y testigos: cómo sigue la causa

La fiscalía ordenó una serie de medidas para avanzar en el caso. Entre ellas, solicitó a la Policía provincial una pericia accidentológica y la realización de entrevistas a testigos.

Además, se relevarán cámaras de la zona.

Con toda esa información, se intentará reconstruir la dinámica del siniestro vial y definir los próximos pasos en la investigación.

Una familia que no puede llegar

Mientras la causa avanza, la situación más urgente está lejos del lugar del choque. Montellano era oriundo de General Mosconi, en Salta, donde vive su familia.

Sus hermanas necesitan viajar hasta Neuquén para retirar el cuerpo y trasladarlo al barrio 20 de Febrero, donde esperan despedirlo.

El traslado implica costos que no pueden afrontar.

La colecta para traerlo de vuelta

Frente a esa dificultad, la familia inició una colecta solidaria para reunir el dinero necesario.

El pedido comenzó a difundirse entre vecinos y conocidos en Mosconi, que empezaron a colaborar y a compartir el mensaje.

“Nos necesitan”, es la frase que acompaña la convocatoria.

El alias para colaborar: bata.801.cantan.mp

Una historia que no termina en la ruta

El choque en la Ruta 7 dejó mucho más que un hecho vial. A la muerte de Montellano se suma ahora una urgencia para su familia, que intenta resolver en pocas horas cómo traerlo de regreso.

Cada aporte busca acercar ese objetivo: que Guillermo Damián Montellano pueda volver a su ciudad y tener una despedida junto a los suyos.