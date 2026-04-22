Un trágico accidente se produjo esta mañana en la avenida Raúl Alfonsín, sobre la Ruta 7, donde un motociclista de "aproximadamente 32 años" falleció luego de ser embestido por un camión Mercedes Benz. El hecho generó importantes retrasos en la circulación, que las autoridades trabajan por normalizar.

En diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550, Ariel Elizondo, Comisario Jefe de la División Tránsito Operativa, explicó que “está en etapa de investigación. Están trabajando los peritos para establecer la dinámica del siniestro y aún no ha comenzado a trabajar Medicina Legal para identificar el cuerpo. Hasta que eso no pase, no se puede determinar la identidad. El cuerpo sigue en el lugar del hecho”.

Test de alcoholemia negativo

Sobre el conductor del camión, Elizondo indicó que se trata de un “masculino de 39 años en óptimas condiciones, alcoholemia negativa. Esperamos lo que disponga la fiscalía. El camión es de una empresa de logística Express. Bajaba del tercer puente, venía desde Parque Industrial”.

El comisario detalló que “la mayoría de los camiones pasan por el tercer puente. Hay varios puntos fijados y luego se va a determinar quién cometió la maniobra indebida”. Además, mencionó que “esta clase de siniestro demandan tiempo. No podemos cometer errores al momento de la investigación”.

Testigos señalaron que la avenida es un lugar de circulación rápida y que, al encontrarse con el choque, “se acercaron a cortar para que no ocurra otro siniestro más”.

Personal de la Comisaría 4, junto con Tránsito, peritos y Medicina Legal, continúa trabajando en el lugar. Elizondo pidió a los conductores extremar precauciones: “Que salgan temprano, que tomen medidas, que no usen el celular para evitar este tipo de siniestros”, recordando también que el tercer puente se encuentra sobrecargado por las obras en Mosconi.