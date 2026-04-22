Un choque que terminó en tragedia

Un motociclista murió este martes por la mañana luego de protagonizar un violento siniestro vial con un camión sobre la Ruta Provincial 7, en el tramo que une Neuquén con Centenario en sentido hacia Centenario. El hecho ocurrió minutos después de las 6.30, a la altura del puente para ingresar al barrio Copol, antes del sector conocido como Cañadón de las Cabras.

El impacto fue de tal magnitud que la motocicleta, una modelo 110 cc. marca SIAM, quedó debajo del camión y fue arrastrada varios metros. El camión quedó a unos mil metros del lugar donde quedó tendido el cuerpo del conductor del rodado menor.

Murió un motociclista en la Ruta 7 tras chocar con un camión. Fotos: Móvil de Prima Multimedios

La escena que paralizó el tránsito

Tras el choque, la circulación quedó inmediatamente afectada en uno de los accesos más transitados del área. Las autoridades habilitaron solo una mano para el paso de vehículos, lo que generó demoras en plena franja horaria de ingreso laboral.

Se generó una fila muy extensa de automóviles, desde el nudo vial hasta el sitio donde ocurrió el choque. Muchos curiosos contribuyeron al caos vial y bajan la velocidad, inclusive frenan para registrar el hecho.

Quienes circulaban por la zona se encontraron con un operativo desplegado sobre la calzada y un tránsito completamente condicionado.

El transito que sale de la ciudad de Neuquén es desviado por la banquina.

Trabajos en el lugar y operativo en marcha

En el sitio intervienen equipos de Salud, efectivos de la Policía y Gendarmería, que trabajan en la asistencia, el orden vehicular y las pericias para determinar cómo ocurrió el hecho.

Pocos minutos antes de las 8 llego personal de criminalística y montaron el gazebo para realizar peritajes y resguardar el cuerpo.

Desde el móvil de AM550, en el programa “La mañana es de LA PRIMERA”, informaron que el cuerpo del motociclista quedó tendido sobre la ruta tras el impacto, mientras continuaban las tareas de los equipos de emergencia.

La ruta quedó disminuida a un solo carril. Fotos: Móvil de Prima Multimedios

Un corredor bajo tensión

La Ruta 7 es uno de los principales accesos entre Neuquén y Centenario y, a esa hora, concentra un flujo constante de vehículos. La reducción a una sola mano no solo genera demoras: expone a los conductores a maniobras forzadas en un tramo ya cargado.

Las autoridades pidieron circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que permanece trabajando sobre la calzada.