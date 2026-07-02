La Policía de Neuquén informó este jueves que quedó sin efecto la búsqueda activa de una mujer de 32 años, la cual estaba siendo buscada en la ciudad. La misma había sido activada junto con la Fiscalía de Río Negro, para dar con la mujer que había desaparecido hace 9 días.

Se trata de Dayana Stefani Gómez, la mujer que falleció por inhalar monóxido de carbono y luego quemarse en el edificio abandonado del Círculo de Suboficiales del Ejército (CIRSE), ubicado sobre la Avenida Argentina al 1300.

El Ministerio Público Fiscal confirmó a Mejor Informado que la fiscal Lucrecia Sola fue informada de la identidad de la víctima.

Dayana estaba siendo buscada desde el 23 de junio alrededor de las 19, ya que había sido vista por última vez en calle Dr. Lembeye de balsa Las Perlas.

Según los datos, falleció el sábado pasado mientras dormía en las instalaciones abandonadas y donde luego se produjo un gran incendio.

La mujer estaba en situación de calle y había ingresado al lugar para pasar la noche y refugiarse del frío. Fue allí cuando falleció por inhalar monóxido y posteriormente resultó quemada.

Las autoridades ya habían adelantado que podría tratarse de una mujer conocida por vivir en la calle, y que para identificarla habían tomado ADN de personas de su familia.

Su entorno confirmó la trágica noticia en redes sociales, donde brindaron sus condolencias. Dayana tenía dos hijos pequeños.