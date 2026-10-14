La investigación por la muerte de una nena de 6 años y un joven de 22 en una camioneta incendiada en una chacra de Cervantes avanza sobre dos interrogantes centrales: qué provocó el fuego y qué ocurrió durante los primeros minutos de la tragedia.

El padre de la pequeña, único sobreviviente, conducía la Renault Oroch y logró salir con quemaduras. Ahora, además de establecer cómo se inició el incendio, los investigadores buscan reconstruir la secuencia de los hechos y determinar qué pasó cuando las llamas comenzaron a envolver el vehículo.

El episodio ocurrió alrededor de las 4.30 de este miércoles 14 de octubre en una chacra de Colonia Fátima, a unos 400 metros de la Ruta Nacional 22, donde vivía la niña junto con su familia. Cuando los bomberos lograron sofocar el fuego, encontraron dos cuerpos dentro de la camioneta.

La escena dejó una pregunta que va más allá del origen de las llamas: cómo se desarrollaron los acontecimientos y qué posibilidades tuvieron los ocupantes de escapar.

Identificaron a las victimas

Las víctimas fueron identificadas como Santos Morales Janco, de 22 años, y una nena de apellido Fernández, de apenas 6. El joven estaba en el asiento del acompañante y la pequeña, en la parte trasera.

El conductor, Rosario Fernández Cayo, de 30 años y padre de la niña, sobrevivió al incendio y fue trasladado al hospital de Roca con quemaduras. Su testimonio, cuando las condiciones de salud lo permitan, podría resultar importante para reconstruir lo sucedido.

Entre los aspectos que llamaron la atención de los investigadores aparece la conducta que habría tenido el hombre cuando comenzaron las llamas.

Según la información conocida sobre las primeras actuaciones, se habría alejado de la camioneta y corrido hacia el interior de la chacra. Esa secuencia, que todavía debe ser reconstruida y corroborada, abre interrogantes sobre lo ocurrido en esos instantes críticos, cuando la niña permanecía dentro del vehículo.

Por ahora, no se conocen públicamente todos los detalles de la situación ni las circunstancias que rodearon esa reacción.

Encontraron botellas de alcohol

A ese escenario se suma el hallazgo de botellas de bebidas alcohólicas dentro de la Renault Oroch. El dato forma parte de los elementos que podrían ser examinados durante la investigación, aunque su presencia no demuestra que el conductor hubiera consumido alcohol.

Para establecer si existió alguna incidencia será necesario contar con evidencia objetiva y con los resultados de las pericias que correspondan.

También resta reconstruir las horas previas al incendio. De acuerdo con información aportada por familiares, el padre había salido de su domicilio alrededor de las 22 del martes junto con su hija. El fuego fue reportado aproximadamente a las 4.30 del miércoles.

Qué sucedió durante ese lapso, por qué la camioneta terminó en ese sector de la chacra y en qué circunstancias comenzó a arder son puntos que todavía necesitan respuestas.

La Fiscalía de turno, la Policía y Criminalística trabajan para determinar el origen del incendio y establecer cómo murieron las dos víctimas.

El análisis del vehículo, los testimonios y las pericias serán fundamentales para reconstruir la secuencia completa.