La alarma que debía proteger la inmobiliaria no funcionaba desde hacía más de una semana. Ese dato, conocido por un grupo reducido de personas, quedó bajo la lupa de los investigadores que intentan esclarecer el millonario robo cometido en las oficinas de Maipú al 1200, en Roca. La pesquisa busca establecer quiénes estaban al tanto de esa falla y si los delincuentes aprovecharon esa información para entrar con la seguridad de que no iban a ser descubiertos.

La situación abre uno de los interrogantes centrales del caso. No se trata solamente de establecer cómo ingresaron los autores, sino de determinar si sabían que el sistema de seguridad contratado a la empresa ADT estaba fuera de servicio. Si esa información llegó hasta quienes cometieron el robo, podría ayudar a explicar por qué eligieron ese lugar y en qué condiciones planificaron el golpe. Los investigadores apuntan a que existió una filtración de información o una participación interna.

En paralelo, los investigadores también intentan reconstruir quiénes conocían la existencia del dinero que se guardaba en las oficinas. El efectivo no era un detalle menor: el último recuento elevó el monto denunciado a más de 50 millones de pesos, una cifra muy superior a los aproximadamente $30 millones que habían trascendido inicialmente. Además, se denunciaron US$ 3.000, el faltante de una computadora portátil y la desaparición de una caja fuerte completa.

El lunes se enteró del robo

El robo fue descubierto el lunes cerca de las 9.30, cuando la propietaria llegó al establecimiento. El comercio había cerrado el sábado al mediodía. Al regresar, encontró daños en una estructura metálica de protección ubicada en la parte superior del inmueble y advirtió que los delincuentes habían ingresado y retirado distintos elementos. El intervalo entre el cierre y el descubrimiento dejó varias horas por reconstruir y todavía no se estableció cuándo entraron los responsables.

Ahora, la investigación necesita cruzar dos líneas que podrían resultar determinantes: el círculo de personas que sabía que había una suma importante de dinero en la inmobiliaria y el reducido grupo que conocía que la alarma de ADT llevaba más de una semana sin funcionar. Determinar si ambas informaciones coincidían en una misma persona o si llegaron por caminos diferentes podría aportar una explicación sobre la preparación del robo. Por el momento, no trascendieron si hay elementos suficientes para atribuir responsabilidades a alguien en particular.

Mientras tanto, los peritos relevaron huellas y los investigadores analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. Las imágenes podrían permitir reconstruir movimientos sospechosos, identificar vehículos y establecer posibles recorridos de escape. También deberán esclarecer cómo retiraron la caja fuerte completa y si necesitaron un medio de transporte o la colaboración de otras personas para sacar el botín del inmueble.

Con más de $50 millones denunciados, US$ 3.000 y otros elementos sustraídos, el perjuicio económico es considerable. Pero la pregunta que hoy concentra la atención está en otro lado: ¿quién sabía que la alarma no funcionaba y quién conocía la existencia del dinero? La respuesta a esos interrogantes podría resultar decisiva para reconstruir el golpe, aunque por ahora la investigación no ha comunicado resultados concluyentes ni detenciones.