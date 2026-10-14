Dos personas murieron durante el incendio de una camioneta Renault Oroch en una chacra de la zona rural de Cervantes, en la madrugada de este miércoles. Las víctimas fueron una nena de 6 años y un hombre de 22, que quedaron dentro del vehículo. Otro hombre, de 30 años y padre de la pequeña sufrió quemaduras y fue trasladado al hospital de General Roca.

El dramático episodio se registró alrededor de las 4:30, en la chacra 292. A esa hora, por motivos que todavía no fueron esclarecidos, la camioneta quedó envuelta en llamas. Cuando los bomberos lograron controlar el fuego, encontraron los cuerpos de las dos víctimas en el interior del rodado.

La escena fue devastadora. En el asiento del acompañante viajaba el hombre de 22 años, mientras que la nena estaba en la parte trasera. Ninguno de los dos logró sobrevivir al incendio. Por ahora, no se informó si quedaron atrapados ni qué circunstancias les impidieron salir del vehículo.

El padre sobrevivió

En tanto, el padre de la niña, de 30 años, resultó con quemaduras y debió ser trasladado en ambulancia al hospital de Roca donde permanece internado y en estado de shock.

Tras conocerse lo ocurrido, efectivos de la Comisaría 22° y personal de Bomberos Voluntarios intervinieron en la chacra. Después de sofocar las llamas, las tareas se concentraron en preservar la escena y permitir el trabajo de los investigadores.

La Fiscalía de turno también se hizo presente para coordinar las primeras medidas y avanzar con las pericias que permitan reconstruir la secuencia. Uno de los puntos centrales será establecer cómo comenzó el fuego y qué sucedió antes de que la camioneta terminara incendiada.

Por ahora, las causas del episodio siguen siendo una incógnita. La investigación deberá determinar si el incendio estuvo precedido por un siniestro vial o si ocurrió en otras circunstancias.