Dos autos protagonizaron un choque en la zona del ex peaje de Centenario y ambos conductores circulaban con alcohol en sangre. Uno de ellos registró 2,08 gramos por litro.

El siniestro ocurrió pasadas las 3:30 del sábado, sobre la mano Neuquén-Centenario, frente a la base del SIEN, allí un Toyota Corolla conducido por un hombre de 27 años impactó de lleno contra la parte trasera y el lateral derecho a un Renault Sandero Stepway en el que iba un hombre de 31 años.

Los daños fueron importantes en ambos rodados, aunque lo más preocupante fue que ambos conductores dieron positivo en alcoholemia.

Cuando inspectores de tránsito procedieron a realizar el test, quien conducía el Toyota presentaba 2,08 gramos y el otro 0,68 y además no contaba con seguro obligatorio.

Como consecuencia del procedimiento, las autoridades labraron las actuaciones correspondientes y secuestraron los vehículos involucrados como también las licencias de conducir de cada uno.