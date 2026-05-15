El incendio de un colectivo en el barrio Bella Vista de Centenario obligó a un importante despliegue de los servicios de emergencia este jueves al mediodía. Por razones que se investigan, las llamas se iniciaron en el interior del vehículo y se propagaron rápidamente.

Dos dotaciones intervinieron rápidamente para evitar daños mayores.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios intervinieron para evitar que el fuego alcance una vivienda cercana y el paredón de otro domicilio lindante. El rodado estaba estacionado a pocos metros de ambas construcciones, lo que generó un gran riesgo durante los primeros minutos.

Autoridades confirmaron que no se registraron heridos

El siniestro ocurrió en un terreno ubicado en calles Los Constituyentes y Facundo Quiroga. El rodado no pertenecía a ninguna empresa de transporte, sino que era usado como motorhome, según lo que informaron desde bomberos.

Cerca de las 14 se dio aviso de la emergencia, y las dotaciones a cargo del comandante mayor Eduardo Solís acudieron al lugar. También se hicieron presentes efectivos de la Comisaría Nº52, quienes confirmaron que no hubo personas lesionadas.